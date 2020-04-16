Бизнес 1 час назад

"Мы все оказались в одной лодке": TABASCO запустил проект для поддержки креативщиков

Компания призвала малый и средний бизнес дать работу украинским талантам

"Мы все оказались в одной лодке": TABASCO запустил проект для поддержки креативщиков "Мы все оказались в одной лодке": TABASCO запустил проект для поддержки креативщиков

Компания TABASCO инициирует социальный проект #TabascoWorkForGood с целью поддержки креативщиков, которые остались без работы в кризис. Об этом сообщил креативный директор компании Александр Смирнов на своей странице Facebook.

TABASCO таким образом хочет поддержать креативщиков и путем отбора специалистов в области брендинга, айдентики и упаковки, промо-материалов, текстов на сайт, SMM и других направлений помочь им найти работу.

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Смирнов призывает украинские малые и средние бизнесы, которые продолжают работать и нуждаются в решении креативных задач, давать работу украинским талантам.

"Сегодня таких бизнесов много. Им так же тяжело, как и большинству украинцев. Но они есть. И мы все оказались в одной лодке. Поэтому в проекте #TabascoWorkForGood бизнесы не увидят заоблочных костов. Вы будете платить только за сохранение рабочих мест людей. Мы никогда не получали такого количества резюме прекрасных специалистов, как за прошлую неделю. И мы вместе с бизнесами можем дать им работу," — отметил Смирнов. 

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Он добавил, что в рамках проекта компания также готова обеспечить бизнесам, которые войдут в проект, одну бесплатную консультацию стратега TABASCO Виталия Мужа. Такую же консультацию проведет сам Смирнов. 

Напомним, что акселератор Sector X объявил о наборе стартапов из Украины, СНГ и Восточной Европы.

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