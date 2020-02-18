TCL создает телефон с раздвигающимся экраном

Китайский производитель мобильных телефонов TCL, известный в том числе тем, что производил до последнего времени по лицензии смартфоны Blackberry, работает над смартфоном с выдвижным экраном. Компания отошла от идеи стандартного флагмана с гибким экраном и решила создать устройство, где экран будет "выдвигаться" в сторону. Идея заключается в том, чтобы устройство имело габариты планшета, но занимало, при этом, намного меньше места. Об этом рассказывает издание CNET, ссылаясь на свои источники.

Телефон должны были показать на предстоящей конференции Mobile World Congress, в Барселоне, в конце февраля. Однако, мероприятие отменили из-за эпидемии китайского коронавируса.

TCL никак эту информацию не прокомментировала.

Концепция выдвижного экрана заключается в том, когда тянешь смартфон за одну из боковых граней сартфона, экран "вытягивается" в длину. Флагман существует только на фотографии и пока нет рабочих экземпляров, сложно детально понять, какие технологии применяются в экране этого телефона и можно ли его вообще назвать гибким.

Работоспособная концепция раздвигающегося телефона может решить сразу несколько актуальных проблем. Во-первых, в такой телефон можно установить большую цельную батарею. Кроме того, получится избавиться от складки, которая образовывается на месте сгиба у всех гибких телефонов.

Судя по фотографиям, внешне новый китайский флагман похож на TCL 10 Pro, который компания представила в январе на технологической выставке CES.

Фото: CNET

Когда же теперь выйдет новый "выдвижной" телефон — неизвестно.

Напомним, что крупнейшую технологическую выставку MWC 2020, которая должна была пройти в Барселоне (Испания) в конце февраля, отменили. Вспышка китайского коронавируса стала главным препятствием для проведения данного мероприятия. Это произошло впервые за 33 года её существования.