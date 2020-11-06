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ТЕДІС Україна перемогла у "Премії HR-бренд Україна 2020"

Цього року на здобуття премії було подано 40 проектів від 33 компаній, а нагородження номінантів відбулося 5 листопада

Фото: LinkedIn Sales Navigator / Unsplash Фото: LinkedIn Sales Navigator / Unsplash
Фото: LinkedIn Sales Navigator / Unsplash

Компанія ТЕДІС Україна з проєктом "Система безперервного покращення мотивації торгових команд TEDIS Ukraine" перемогла у номінації "Мотивація та залученість торгових команд" від "Премія HR-бренд Україна" та grc.ua.

Цього року на здобуття премії було подано 40 проектів від 33 компаній. Нагородження номінантів відбулося 5 листопада під час "Премії HR-бренд Україна 2020".

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HR-директор ТЕДІС Україна Ірина Івасюк

"Глобальний проект TEDIS Ukraine, ініційований та впроваджений крос-функціональною командою Sales Force Working Committee. Проєкт орієнтований на підвищення рівня мотивації, ефективності та залученості персоналу торгових команд за допомогою інноваційних проектів, з застосуванням підходу feedback-rich culture для досягнення найвищої конкурентної переваги на ринку", — зазначила HR директор ТЕДІС Україна Ірина Івасюк.

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За її словами, компанія працювала над вирішенням комплексної проблематики довгострокового утримання торгового персоналу і їй це вдалося.

"Щиро вдячна всім хто працював над цим проектом, та всім хто його гідно оцінив", — додала Ірина Івасюк.

Нагадаємо, "Премія HR-бренд" — знакова подія для HR-галузі та усіх роботодавців України. Цей унікальний конкурс HR-проектів дозволяє простежити актуальні тенденції та нові ефективні ідеї, що з'явилися на ринку праці.

Також відає можливість детально вивчити ефективні HR-інструменти, які компанії-лідери використовували у своїй роботі протягом 2019-2020 року.

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