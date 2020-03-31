Telegram открыл статистику для каналов и возможность сортировать чаты по папкам

В мессенджере Telegram появились новые важные обновления: теперь чаты в нем можно сортировать по отдельным папкам, а также видеть статистику посещаемости каналов.

Об этом сообщает пресс-служба мессенджера в своем блоге.

Указано, что теперь можно будет сортировать рабочие чаты, диалоги с друзьями и развлекательные каналы. Всего можно создать 10 папок и поместить в каждую неограниченное количество чатов и каналов.

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"Многие наши пользователи используют Telegram для своей работы и учебы, тем более в последние недели. Чтобы убедиться, что все чаты справляются с увеличенной нагрузкой, и вы не пропускаете важные сообщения, мы представляем папки с чатами", — говорится в сообщении.

Также для удобного поиска в мессенджере появилась боковая панель с папками и значки.

Кроме того, в Telegram появилась подробная статистика для каналов, у которых более 1000 подписчиков.

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А еще — в мессенджере добавили анимированные эмодзи и стикеры на тему коронавируса.

Напомним, в феврале Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк продлил на неопределенный срок запрет для компании Telegram Group Inc. на продажу цифровых токенов Gram.

Ранее на официальном ресурсе проекта Telegram Open Network Павла Дурова была опубликована инструкция по созданию сайтов в децентрализованной сети TON, которая может стать альтернативой популярной даркнет-платформе Tor.