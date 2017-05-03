Тендер на поставку 5 тяжелых буровых установок для "Укргазвыдобування" выиграла Bentec

Об итогах тендера на международной конференции OTC 2017 (Offshore technical conference) в Хьюстоне сообщил CEO Bentec GmbH — Дирк Шульце (Dirk Schulze).

По его словам, Bentec предложила самую низкую цену, потеснив компании NOV (США, Канада) и DrillMec (Италия). "Наше преимущество — локация производства, часть комплектующих будет произведена в Украине — компанией Discovery", — сказал он.

По информации участников конкурса, 27 апреля во время очередного этапа тендера представитель DrillMec Инна Кулямзина предпринимала попытки поставить под сомнение его результаты. "Это самый открытый конкурс, который я видел в Украине. Это бизнес, победить может любой, кто предложит лучшие условия", — сказал Дирк Шульце.

Напомним, в объявленном в конце 2016 года тендере на тяжелые буровые установки могут принимать участие лишь компании, которые зарегистрированы в странах, подписавших GPA (Agreement on Government Procurement, GPA — соглашение, принятое в рамках ВТО, предусматривающие открытый доступ к государственным закупкам стран-членов ВТО).

Компания Bentec является одним из ведущих мировых производителей буровых установок и нефтегазового оборудования.