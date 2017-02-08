"Теплые кредиты" начнут выдавать через ПриватБанк

08 февраля 2017, 17:07
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Кабмин продолжил программу "теплых кредитов" в 2017 году и включил в нее ПриватБанк

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Кабинет министров Украины сегодня принял решение продлить на 2017 год действие программы частичной компенсации населению стоимости кредитов на тепломодернизацию и повышение энергоэффективности в жилом секторе Украины, сообщила пресс-служба Госэнергоэффективности.

"Правительство продлило действие популярной программы "теплых" кредитов на 2017 год и усовершенствовало порядок предоставления возмещения по ней. В ближайшее время украинцы смогут в полном объеме использовать ее возможности и привлекать безвозвратную финансовую помощь от государства на мероприятия по энергоэффективности", — цитируется глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук.

Кроме того, был расширен перечень банков-участников программы, в частности, включен ПриватБанк. По мнению Савчука, это позволит усилить конкуренцию среди банков и удешевить кредиты, а также привлечь больше участников.

Также вводится обязательный коммерческий учет при проведении мероприятий по термомодернизации многоквартирных домов.

"Таким образом, ОСМД смогут контролировать фактическое потребление энергоресурсов по дому и оценивать эффективность внедрения энергоэффективных мероприятий. На такие меры ОСМД смогут, как и раньше, получать 40% безвозвратной финансовой помощи", — рассказал Савчук.

В действие программы "теплых" кредитов на 2017 год были внесены изменения. В соответствии с ними индивидуальные потребители смогут привлекать кредиты не чаще одного раза в год.

В госбюджете Украины на реализацию программы в 2017 году выделено 400 млн грн.

Программа предусматривает государственную компенсацию на приобретение "негазовых" котлов в размере 20%, на утепление индивидуального жилья — 35%, для ОСМД — 40%, для получателей субсидий входящих в состав этих ОСМД — 70%.

По данным Госэнергоэффективности, в Украине к концу 2016 года работали 216 местных программ удешевления "теплых" кредитов. В 2017 году ведомство ожидает внедрения еще 100 местных программ.

С начала действия программы и по настоящее время ее участниками стало более 215 тыс. семей, которые привлекли на энергоэффективные мероприятия более 2,7 млрд грн, в том числе из госбюджета 1,16 млрд грн.

По материалам: "Дело"
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Теги: энергоэффективность , энергосбережение , приватбанк , кабмин

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