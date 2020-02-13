Транспорт 1 час назад

Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров

Под отзыв попадут только машины, выпущенные до середины октября 2016 года

Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров
Фото: InfoCar

Американская компания Tesla отзывает 14 тысяч 193 электромобиля Model X в США и 843 в Канаде из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма, сообщает Reuters.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), подконтрольного министерству транспорта США, и министерства транспорта Канады алюминиевые болты, которыми усилитель руля крепится к корпусу редуктора, подвержены коррозии, и возможная поломка этих болтов может привести к снижению мощности или полному отказу усилителя руля.

Как отмечает агентство, под отзыв попадут только машины, выпущенные до середины октября 2016 года. Владельцам кроссоверов рекомендуют дождаться, пока представители компании свяжутся с ними, а пока продолжать эксплуатировать свои электромобили.

Кратко и по делу в Telegram

В NHTSA уточнили, что неисправность отзываемых Model X не привела к каким-либо авариям или травмам. В Министерстве транспорта Канады заявили, что Tesla заменит подвесные болты и при необходимости — рулевой механизм.

Читайте также:
Эксперты определили самые опасные для пешеходов автомобили (ВИДЕО)

В марте 2018 года Tesla аналогично отозвала 123 тысячи автомобилей Model S во всем мире, выпущенных до апреля 2016 года для замены болтов вспомогательного рулевого двигателя.

Напомним, в январе стало известно, что японская корпорация Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру.

Причиной этого решения послужило обнаружение электронного сбоя, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.

 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В США проверят, как Amazon, Apple, Facebook и Microsoft стали лидерами рынка
В США проверят, как Amazon, Apple, Facebook и Microsoft стали лидерами рынка
Внешность и политика стали главными мотивами грубого обращения в интернете — Microsoft
Внешность и политика стали главными мотивами грубого обращения в интернете — Microsoft
Huawei обладает скрытым доступом к мобильным сетям по всему миру — США
Huawei обладает скрытым доступом к мобильным сетям по всему миру — США
Загрузка...
Новое видео
Зоя Литвин про "Освіторію" та сучасну українську школу

Новости дня

  1. Фуры у Кабмина: дальнобойщики и перевозчики требуют прозрачных условий труда (ВИДЕО)

  2. Косюк построит в Украине бульонный завод

  3. Новый руководитель Одесского припортового завода просит снизить ему зарплату в 10 раз

  4. Украинский бизнес выступил против новых требований маркировки продукции

  5. Airbus показал модель нового самолета, "похожего на сокола" (ВИДЕО)

Загрузка...