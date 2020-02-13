Tesla отзывает из США и Канады почти 15 тысяч электрокаров

Американская компания Tesla отзывает 14 тысяч 193 электромобиля Model X в США и 843 в Канаде из-за возможных проблем с усилителем рулевого механизма, сообщает Reuters.

По данным Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA), подконтрольного министерству транспорта США, и министерства транспорта Канады алюминиевые болты, которыми усилитель руля крепится к корпусу редуктора, подвержены коррозии, и возможная поломка этих болтов может привести к снижению мощности или полному отказу усилителя руля.

Как отмечает агентство, под отзыв попадут только машины, выпущенные до середины октября 2016 года. Владельцам кроссоверов рекомендуют дождаться, пока представители компании свяжутся с ними, а пока продолжать эксплуатировать свои электромобили.

В NHTSA уточнили, что неисправность отзываемых Model X не привела к каким-либо авариям или травмам. В Министерстве транспорта Канады заявили, что Tesla заменит подвесные болты и при необходимости — рулевой механизм.

В марте 2018 года Tesla аналогично отозвала 123 тысячи автомобилей Model S во всем мире, выпущенных до апреля 2016 года для замены болтов вспомогательного рулевого двигателя.

Напомним, в январе стало известно, что японская корпорация Toyota отзывает 3,4 млн автомобилей по всему миру.

Причиной этого решения послужило обнаружение электронного сбоя, который может повлиять на раскрытие подушек безопасности при ДТП.