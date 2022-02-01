The New York Times покупает популярную онлайн-игру в слова Wordle

Американское издание The New York Times объявило о покупке онлайн-игры в слова Wordle, которая уже набирает популярность в соцсетях во всем мире. Об этом сообщает NYT.

В издании планируют перевести игру на свой сайт и обещают, что она будет бесплатной. При этом журналисты назвали покупку шагом к цели в 10 миллионов подписчиков до 2025 года.

"Wordle приобрели у его создателя Джоша Уордла, инженера-программиста из Бруклина. Цена — "семизначная сумма", — рассказали в The New York Times.

В издании отмечают, что с тех пор, как The New York Times ввела платный доступ в 2011 году, бизнес-стратегия компании сосредоточена вокруг предпочтений читателей и пользователей.

В настоящее время The New York Times продает подписку на свою печатную газету и новостное приложение. По более низким ценам СМИ также предлагает подписку на игровое приложение и приложение с рецептами.

Кроме того, в декабре NYT потратило 550 миллионов долларов на покупку спортивного новостного сайта The Athletic, у которого 1,2 миллиона подписчиков.

В ноябре 2021 года The New York Times сообщило в отчете о прибылях и убытках, что у нее было почти 8,4 миллиона человек. В декабре NYT добавило, что у Games и Cooking более миллиона подписчиков.