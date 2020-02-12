То, что не рассказывают о бизнесе с Китаем

Компания Турбоавиа более 10 лет занимается международной логистикой и организацией бизнеса с Китаем. В данной серии статей мы хотели бы ознакомить читателей с особенностями ведения бизнеса с Китаем и помочь избежать лишних проблем. Также мы можем предоставить наиболее выгодные тарифы по доставке как розничных товаров и коммерческих грузов https://turboavia.com/dostavka-iz-kitaja.

С чего начать?

Мы сразу опустим вопрос созревания бизнес-идеи и выбора товара для бизнеса, так как это не относится к бизнесу с Китаем. Мы сразу начнем с этапа, когда у Вас уже есть бизнес-идея и желание везти товар из Китая. Начнем с поиска поставщиков. Есть два варианта поиска поставщиков. Каждый из них имеет свои преимущества, которые мы рассмотрим ниже.

Если Вы планируете вести розничную торговлю с Китаем или хотите закупать комплектующие для своего производства в Украине, то Вы вполне можете воспользоваться сайтом Alibaba.com для поиска поставщиков. Эта B2B площадка, на которой размещены более 2 млн поставщиков, 70% из которых находятся в Китае. Вам достаточно написать письмо-запрос на английском языке и получить ценовые предложения от поставщиков. Как правильно написать письмо-запрос мы рассмотрим в следующей статье. Такой способ найти поставщика наименее трудозатратный и не требует больших инвестиций, связанных с поездкой в Китай.

Следует отметить, что если Вы нацелены вести оптовый бизнес, то скорее всего без поездки в Китай не обойтись. Это связано с тем, что при личном общении китайцы намного охотнее идут на предоставление дополнительных скидок и бонусов. Поскольку опт всегда менее рентабельный, чем розница, то и дополнительные скидки крайне важны. Второй момент заключается в том, что на сайте Alibaba.com, как правило, размещаются торговые компании, которые являются посредниками между фабриками и покупателями. Фабрики часто не заинтересованы самостоятельно размещаться на Алибабе. Однако, если Вы будете в Китае, то сможете выстроить взаимоотношения с фабрикой напрямую и получить цену минимум на 15-20% лучше. Отдельный вопрос заключается в том, что не всегда посредник хуже, чем фабрика.

Мы можем вас проконсультировать в удобное для вас время по специфике работы с торговыми компаниями и фабриками а так же помочь составить письмо китайским фабрикам, просчитать стоимость доставки груза, помочь с возвратом НДС и таможенными документами.