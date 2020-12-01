Ток-шоу "Країна" на "5 каналі"

О 19:20 на "5 каналі"
· Вижити усупереч всьому. На що здатні українці, щоб у часи пандемії не перетворитися на жебраків?
· Чи штовхає безгрошів’я людей на злочини і чи знає влада, як урятувати безробітних?
Відповіді шукатиме Христина Стець із своїми гостями:
· Ніна Южаніна — народна депутатка, "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики,
· Тимофій Милованов — радник голови Офісу президента України,
· Інна Бондіні — начальник управління надання послуг населенню державного центру зайнятості,
· Микола Мішенков — безробітний, втратив роботу через пандемію,
· Оксана Блищик — речниця національної поліції України,
· Станіслав Лозовський — актор Рівненського обласного Академічного музично-драматичного театру,
· Богдан Стоян — заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості,
· Тамара Самиляк — директорка видавництва.