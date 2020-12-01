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Ток-шоу "Країна" на "5 каналі"

Дивіться 1 грудня

Ток-шоу "Країна" на "5 каналі" Ток-шоу "Країна" на "5 каналі"

О 19:20 на "5 каналі"

·         Вижити усупереч всьому. На що здатні українці, щоб у часи пандемії не перетворитися на жебраків?

Кратко и по делу в Telegram

·         Чи штовхає безгрошів’я людей на злочини і чи знає влада, як урятувати безробітних?

Відповіді шукатиме Христина Стець із своїми гостями:

·         Ніна Южаніна — народна депутатка, "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики,

·         Тимофій Милованов — радник голови Офісу президента України,

·         Інна Бондіні — начальник управління надання послуг населенню державного центру зайнятості,

·         Микола Мішенков — безробітний, втратив роботу через пандемію,

·         Оксана Блищик — речниця національної поліції України,

·         Станіслав Лозовський — актор Рівненського обласного Академічного музично-драматичного театру,

·         Богдан Стоян — заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості,

·         Тамара Самиляк — директорка видавництва.

Дивіться у ток-шоу "Країна", о 19:20 тільки на "5 каналі".

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