Ток-шоу "Країна" на "5 каналі"

О 19:20 на "5 каналі"

· Вижити усупереч всьому. На що здатні українці, щоб у часи пандемії не перетворитися на жебраків?

· Чи штовхає безгрошів’я людей на злочини і чи знає влада, як урятувати безробітних?

Відповіді шукатиме Христина Стець із своїми гостями:

· Ніна Южаніна — народна депутатка, "Європейська Солідарність", членкиня комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики,

· Тимофій Милованов — радник голови Офісу президента України,

· Інна Бондіні — начальник управління надання послуг населенню державного центру зайнятості,

· Микола Мішенков — безробітний, втратив роботу через пандемію,

· Оксана Блищик — речниця національної поліції України,

· Станіслав Лозовський — актор Рівненського обласного Академічного музично-драматичного театру,

· Богдан Стоян — заступник директора Кіровоградського обласного центру зайнятості,

· Тамара Самиляк — директорка видавництва.

Дивіться у ток-шоу "Країна", о 19:20 тільки на "5 каналі".