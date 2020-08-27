Энергетика вчера, 19:08

Только списание долгов за газ даст избежать роста тарифов на коммуналку — исследование

Чтобы пройти наступающий отопительный период без срывов, необходимо решить проблему газовых долгов коммунальных предприятий

Фото: Josh Appel / Unsplash Фото: Josh Appel / Unsplash
Фото: Josh Appel / Unsplash

Социологическая служба Центра Разумкова подвела итоги исследования "Отношение населения к возможности срыва отопительного сезона и роста коммунальных тарифов", проведенного в августе 2020 года.

Собранные данные показывают, что каждый четвертый опрошенный ожидает перебоев тепла в наступающем отопительном периоде из-за накопленных коммунальными предприятиями долгов за газ и другие энергоносители.

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В то же время, 90% респондентов против того, чтобы долговые проблемы коммунальщиков были решены за счет повышения тарифов на тепло и другие коммунальные услуги.

"Единственный путь обеспечения стабильности, который будет поддержан потребителями и позволит успешно пройти отопительный период — это финансовое оздоровление коммунальных предприятий путем списания безнадежных долгов между участниками рынка", — сказал ведущий эксперт по вопросам энергетики Центра Разумкова Максим Белявский.

Решением должно стать именно списание долгов за газ между предприятиями и компаниями, а не фактической задолженности за газ населения.

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Исследование показало, что больше половины потребителей (54,4%) выступают против списания задолженности бытовых потребителей перед поставщиками коммунальных услуг.

В то же время почти каждый пятый опрошенный за урегулирование долговой проблемы путем взаимозачета среди энергокомпаний.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №3800-1, авторы которого предлагают провести взаимозачет долгов за газ среди компаний, участниц газового рынка для их финансового оздоровления накануне отопительного периода 2020-2021.

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