ТОП-10 продуктов, которые стремительно подорожали в 2016 году

29 декабря 2016, 15:31
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Цены на продукты питания за последний год выросли от 10% до 78%

ТОП-10 продуктов, которые стремительно подорожали в 2016 году | Потребрынки | Дело Увеличить картинку

Названо Топ-10 продуктов, которые больше всего подорожали за последний год. Первое место среди них занял "Киевский торт", который вырос в цене на 78%. Если в прошлом году он стоил 137 грн, то уже сегодня придется выложить за него 224 грн в фирменном магазине производителя. Об этом в своем блоге пишет экономист Виталий Скоцик.

"На второй строчке среди рекордсменов подорожания — алкогольные напитки. Цена на водку в течение 2016 года подскочила в среднем на 67%. Если в начале года 1 литр водки стоил 86,45 грн — сегодня его цена достигает 144 грн", — пишет экономист.

Следующие позиции, по его подсчетам, занимают твердые сыры, которые подорожали на 44%, яйца, которые подскочили в цене на 34%, и масло, которое не намного отстает, подорожав на 32%.

Вторую пятерку открывает рыба — цены на нее подскочили на 24%. "Килограмм бюджетных сортов рыбы сегодня стоит почти 70 грн против 56 грн в январе", — пишет Скоцик.

На седьмом месте в анти-рейтинге — детские смеси. 400 граммов сегодня обойдутся молодым родителям минимум в 211 грн против 174 грн год назад.

Следующая — молочная продукция. Цены на молоко подскочили на 22%, и сегодня литр стоит 14,5 грн против 11,89 грн в прошлом году.

Замыкают десятку творог, который подорожал на 16%, и подсолнечное масло, бутылка которого с 29 грн поднялась до 33 грн.

По материалам: УНИАН
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Теги: потребрынки, продукты питания, цены

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ТОП-10 продуктов, которые стремительно подорожали в 2016 году | Потребрынки | Дело
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