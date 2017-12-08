ТОП-25 самых доходных компаний в энергосекторе

В 2017 год украинская энергетика входила довольно бодро: с почти достаточными для завершения отопительного сезона запасами угля на теплоэлектростанциях, ростом добычи угля на всех территориях, включая неподконтрольную. Но еще до весны ситуация развернулась на 180 градусов.

Угольный фронт

Восток Украины — главный угольный регион. В прошлом году линия разграничения с временно неконтролируемыми частями Донецкой и Луганской областей стабилизировалась, "Укрзализныця" налаживала ж/д сообщение с ними.

Но торговля, вывоз и ввоз продукции из/в ОРДЛО в марте 2017 года были остановлены. Украина полностью лишилась антрацита собственной добычи, необходимого для работы половины ТЭС и пяти крупных теплоэлектроцентралей (ТЭЦ).

Предвидя такую ситуацию, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), в 2016 году установила цену на энергетический уголь для тепловой генерации на уровне 12-месячного индикатора роттердамской биржи плюс доставка ("Роттердам+"). При этом Минэнергоуглепром констатирует: в прошлом году генерирующие компании сократили импорт угля. Лишь в первой половине 2017 года ввоз топлива с других рынков активизировался.

Самые доходные генерирующие компании ТЭС в 2015-2016 годах

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 ДТЭК Западэнерго 16 142 13 808 16,9 -297 -2433 2 0 ДТЭК Востокэнерго 14 395 10 125 42,17 888 -1914 3 0 ДТЭК Днепрэнерго 14 137 7298 93,71 2284 -4024 4 0 Центрэнерго 10 696 6864 55,83 626 22 5 0 Донбассэнерго 4087 5340 -23,46 -49 -190

Самые доходные теплоснабжающие компании в 2015-2016 годах

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 Харьковские тепловые сети 3843 2881 33,39 -1413 -215 2 2 Львовтеплоэнерго 1033 793 30,26 -184 -45 3 5 Донецктеплокоммунэнерго 831 559 48,66 -218 -271 4 2 Криворожтеплосеть 785 610 28,69 -132 -756 5 5 Полтаватеплоэнерго 705 474 48,73 -3 9

Отечественная добыча угля за 2016 год выросла до 40,86 млн тонн (32,5 млн тонн — энергетического). Рост обеспечил ДТЭК Рината Ахметова, добыв 30,74 млн тонн угля, из которых 18,41 млн пришлось на долю "Павлоградугля".

За три квартала 2017 года добыча угля снизилась на 11,5% — сказалась блокада поставок с донбасских шахт

В первой половине 2017 года блокада угольных активов на востоке почти не ощущалась, официально добыча угля в стране снизилась всего на 2,6%, до 18,44 млн тонн. Спустя квартал ситуация ухудшилась: за 9 месяцев 2017 года произошло падение добычи уже на 11,5%, до 26,15 млн тонн. Рост добычи на 10,5% наблюдается на частных шахтах холдинга ДТЭК (до 16,9 млн тонн), но это не перекрывает потерю активов в ОРДЛО и снижение добычи на государственных шахтах. Пока ДТЭК инвестирует и наращивает добычу на своих шахтах, министр энергоуглепрома Игорь Насалик констатирует: государство за три года не вложило ни копейки в развитие своих шахт.

В результате "Павлоградуголь" нарастил добычу на 9,1%, до 14,658 млн тонн, "ДТЭК Добропольеуголь" — на 1,7%, до 1,621 млн тонн, ОДО "Белозерская" — в 2,2 раза, до 644 тыс. тонн. Не забывают в ДТЭК о своих активах в ОРДЛО: холдинг инициировал судебное преследование за вывоз угля с шахт на неконтролируемых территориях.

У государства рост добычи показали только ПАО "Надежда" и ГП "Мирноградуголь", которые суммарно добывают 2% угля в стране — 500 тыс. тонн. За 9 месяцев госпредприятия снизили добычу на 19,4%, до 3,59 млн тонн. Обещанного профильным министерством обновления оборудования не произошло.

Самые доходные угледобывающие компании в 2015-2016 годах

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 ДТЭК Павлоградуголь 19 690 18 105 8,75 647 226 2 0 Шахтоуправление "Покровское" 4300 3196 34,54 -579 -424 3 1 ДТЭК Ровенькиантрацит 3287 2152 52,74 -191 -1726 4 2 ДТЭК Шахта "Комсомолец Донбасса" 3034 1154 162,91 520 -128 5 -2 ДТЭК Добропольуголь 2006 3014 -33,44 -597 -1088

Для всех энергокомпаний "антрацитовый кризис" стал поводом переосмысления топливных стратегий. Государственная компания "Центрэнерго" сосредоточилась на переводе на газовую марку угля двух энергоблоков Змиевской ТЭС, холдинг ДТЭК — двух блоков Приднепровской ТЭС и готовит к переводу Криворожскую ТЭС. Госкомпания обещает стать первой, кто запустит переоборудованный энергоблок. В "Донбассэнерго" считают, что потребность компании в антраците слишком мала, чтобы рассматривать переход на газовый уголь, поэтому в 2017 году собираются купить почти 900 тыс. тонн антрацита.

Самые доходные угольные трейдеры в 2015-2016 годах

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 ДТЭК Трейдинг 37 097 33 232 11,63 -620 -3871 2 2 Энергоинвест Трейдинг 943 1370 -31,17 -19 95 3 1 Уголь Украины 732 2751 -73,39 -1023 -1244

Импорт угля идет разными путями. ДТЭК за полгода привез на украинские станции со своих ростовских шахт 460 тыс. тонн и почти 500 тыс. тонн из ЮАР. "Центрэнерго" несколько раз проваливало тендеры на закупку топлива в системе Prozorro. Лишь в конце июля стало известно о контракте с трейдером XCOAL Energy & Resources (США) на 700 тыс. тонн по $113 за тонну. Первые два судна прибыли в Украину осенью.

Стабильная база для маневра

Проблемы теплогенерации помогли станциям "Энергоатома" расширить свою долю выработки с 51,7% за 9 месяцев 2016 года до 56,5% (плюс 4,9%) за 9 месяцев 2017 года. Одновременно низкий тариф "Энергоатома" помогает снижать оптовую рыночную цену электроэнергии. Средний годовой тариф АЭС в 2016 г. составил 46,97 коп./кВт-ч. Для сравнения: в 2016 году средний тариф продажи э/э ТЭС в оптовый рынок вырос на 41%, до 124,23 коп./ кВт-ч. Во втором квартале 2017 г. тариф атомщикам подняли до 48 коп./кВт-ч.

Атомная энергетика

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 НАЭК Энергоатом 36 068 32 904 9,62 187 1168

В своем годовом отчете НКРЭКУ отмечает, что инвестпрограмма "Энергоатома" в 2016 году была выполнена на 84,2%. Причиной проседания стало полугодовое блокирование счетов генкомпании по иску партнера из 1990-х — "Укрэлектроватта". Суд снял арест со счетов "Энергоатома" только в июле 2016 года. Однако ремонтную кампанию удалось закончить в срок, и компания получила разрешение Государственной инспекции ядерного регулирования Украины (ГИЯРУ) продлить на 10 лет эксплуатацию энергоблоков №1 и №2 Запорожской АЭС.

Продолжается диверсификация ядерного топлива: в 2016 году доля поставок шведской Westinghouse достигала 29%, хотя в 2014-2015 годах была на уровне 5-6%. За восемь месяцев 2017 г. доля Westinghouse достигла 35%, а ТВЭЛ — 65%. Шведское топливо используется в смешанной зоне энергоблоков №2 и №3 Южно-Украинской АЭС и №5 Запорожской АЭС. Готовится к загрузке топлива Westinghouse энергоблок №3 ЗАЭС, получено разрешение ГИЯРУ на использование в энергоблоках №1 и №2 ЗАЭС.

Интеграция сетей и законов

В 2017 году НЭК "Укрэнерго" наконец подписала договор об условиях интеграции украинской энергосистемы в систему континентальной Европы ENTSO-E. Интеграция с ENTSO-E и имплементация требований Третьего энергопакета должны открыть рынки Украины и Европы друг другу, подтянуть качество услуг на украинском рынке до европейского.

Этот шаг обсуждался с 2003 года и дал бы возможность Украине во время энергокризиса 2014-го импортировать э/э из ЕС, а не России.

С другой стороны, поскольку потребление тока в стране падает, остается свободным ресурс дешевой базовой мощности, конкурентный для западных рынков.

Самые доходные компании, занимающиеся передачей электроэнергии в 2015-2016 годах

Чистый доход Чистая прибыль № △ Компания 2016, млн грн 2015, млн грн 2016, рост, % 2016, млн грн 2015, млн грн 1 0 ДТЭК Высоковольтные сети 10 250 9875 3,8 166 -138 2 0 Укрэнерго 7170 5500 30,36 3 293

В "Укрэнерго" заявили о готовности интегрировать системы за три года, но эксперты воспринимают это скептически. Из-за организационных моментов процесс может растянуться на срок от пяти до семи лет. Украина при присоединении берет на себя значительные экологические требования (вдобавок к Парижским соглашениям). После 2020 года некоторые товары и продукцию могут признать неэкологичными, в том числе и экспорт электроэнергии ТЭС.

В 2016-2017 годах были и локальные попытки "натянуть" европейское законодательство и принципы на украинскую реальность, например, внедрение стимулирующего тарифообразования (RAB-тариф) для облэнерго. Вопрос в оценке существующих активов облэнерго. Стимулирующее тарифообразование должно сподвигнуть владельцев на обновление стремительно устаревающих энергосетей. В 2016-м регулятор рассматривал ставки доходности 5% и 14,79% на старую и новую базу активов. В том же году Минэкономразвития установило максимальную ставку доходности для природных монополий 19,11%, а НКРЭКУ в 2017 году предложила установить единую ставку 12,5%, скорректировав ожидания владельцев облэнерго на снижение учетной ставки Нацбанка.

На всякий случай от инициативы НКРЭКУ по внедрению RAB-тарифов уже открестился Кабмин. Премьер-министр Владимир Гройсман, опасаясь роста тарифов на электроэнергию, поручил МЭРТ и Минэнергоуглепрому проверить расчеты комиссии.

Самые доходные операторы распределительных сетей (облэнерго) в 2015-2016 годах