ТОП-5 машин, которые можно купить на OLX

Составление рейтинга лучших легковых машин, которые можно купить на популярном сервисе OLX, основано на нескольких факторах: соотношение цены и качества, надежность, общий комфорт и экономичность. Но перед покупкой любой машины, стоит узнать ее сильные и слабые стороны. Ресурс двигателя и мощность становятся плюсами, а вот низкая посадка не всегда удобна. Рассмотрим 5 самых популярных авто.

5 место: Nissan Rogue

Компактный кроссовер имеет приятный дизайн: плавные линии и премиальные элементы для салона. Авто подходит для поездок всей семьей. Машина считается достаточно вместительной.

Мощности достаточно для езды по пересеченной местности, однако специально испытывать прочность не стоит.

4 место: Volkswagen Touareg

Последние поколения автомобиля отличаются особым качеством. Остался предыдущий 3-литровый мотор V6. Измененная модификация представлена V8 с огромным 422-сильным дизелем. Исправно работают климат-контроль и круиз-контроль.

В машине находится достаточно функций, которые обеспечивают безопасную езду.

3 место: Ford Mustang

Все же этот автомобиль попадает в рейтинг наиболее популярных машин на OLX. Первое его преимущество — в эффектном дизайне и легендарном имени. Но технические особенности тоже берут верх: 800 крутящих моментов, средний пробег превышает 200 000 км.

Обслуживание стоит недорого, но нужно позаботиться о гараже. Поэтому, если хотите купить Форд Мустанг, то берите без опаски.

2 место: Skoda Octavia A7

Чешское авто обладает характеристиками практичности. Преимущества — отличный обзор для водителя, вместительный салон и багажник на 568 л. Достаточно развиты инновации: отъезжает от полосы, если водитель отвлекается, а также качественная навигация. Часто используют в такси, поэтому проверяйте информацию перед покупкой б/у авто.

1 место: Ford Escape

Американский внедорожник получает в основном признание автолюбителей.

Из преимуществ — вместительность, реальная надежность, над которой долгое время работали инженеры, и скоростной экономичный режим в 155 км/ч. Семейный универсал легко обслуживается на СТО и имеет доступные по цене запчасти.