Транспорт 10 минут назад

ТОП-5 машин, которые можно купить на OLX

Каждый из участников хит-парада обладает своими, уникальными фишками и преимуществами

ТОП-5 машин, которые можно купить на OLX ТОП-5 машин, которые можно купить на OLX
PR-материал

Составление рейтинга лучших легковых машин, которые можно купить на популярном сервисе OLX, основано на нескольких факторах: соотношение цены и качества, надежность, общий комфорт и экономичность. Но перед покупкой любой машины,  стоит узнать ее сильные и слабые стороны. Ресурс двигателя и мощность становятся плюсами, а вот низкая посадка не всегда удобна. Рассмотрим 5 самых популярных авто. 

5 место: Nissan Rogue

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Компактный кроссовер имеет приятный дизайн: плавные линии и премиальные элементы для салона. Авто подходит для поездок всей семьей. Машина считается достаточно вместительной. 

Мощности достаточно для езды по пересеченной местности, однако специально испытывать прочность не стоит.

4 место: Volkswagen Touareg 

Последние поколения автомобиля отличаются особым качеством. Остался предыдущий 3-литровый мотор V6. Измененная модификация представлена  V8 с огромным 422-сильным дизелем. Исправно работают климат-контроль и круиз-контроль. 

В машине находится достаточно функций, которые обеспечивают безопасную езду.

3 место: Ford Mustang

Все же этот автомобиль попадает в рейтинг наиболее популярных машин на OLX. Первое его преимущество — в эффектном дизайне и легендарном имени. Но технические особенности тоже берут верх: 800 крутящих моментов, средний пробег превышает 200 000 км.

Обслуживание стоит недорого, но нужно позаботиться о гараже. Поэтому, если хотите купить Форд Мустанг, то берите без опаски. 

2 место: Skoda Octavia A7

Чешское авто обладает характеристиками практичности. Преимущества — отличный обзор для водителя, вместительный салон и багажник на 568 л. Достаточно развиты инновации: отъезжает от полосы, если водитель отвлекается, а также качественная навигация. Часто используют в такси, поэтому проверяйте информацию перед покупкой б/у авто.

1 место: Ford Escape

Американский внедорожник получает в основном признание автолюбителей.

Из преимуществ — вместительность, реальная надежность, над которой долгое время работали инженеры, и скоростной экономичный режим в 155 км/ч. Семейный универсал легко обслуживается на СТО и имеет доступные по цене запчасти.

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