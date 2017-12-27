Топ-5 самых доходных пивоваренных компаний Украины

Алкогольный рынок продолжает демонстрировать негативную динамику, хотя темпы падения производства снижаются. Украинцы, по-видимому, уже привыкли к новым ценам, но покупать больше алкоголя позволить себе могут не все. Многие потребители действуют по принципу "лучше меньше, да лучше", что способствует небольшому росту премиального сегмента.

Согласно данным Госстата, по итогам 2016 года в Украине было сварено 180 млн дал пива, что на 7,4% меньше, чем в 2015 году. По итогам девяти месяцев 2017 года показатели производства остались фактически на уровне предыдущего года. По данным Госстата, было сварено 141 млн дал пива, что на 3% меньше, чем в 2016 г.

Последние пару лет пивоваренный рынок вынужден был адаптироваться к новым реалиям, связанным как с резким падением покупательной способности, так и с приравниванием пива к алкогольным напиткам. Покупка оптовой лицензии на торговлю за 500 тыс. грн оказалась по карману не всем производителям, а депутаты так и не смогли проголосовать за снижение размера лицензии до 30 тыс. грн для небольших пивоварен. "Ряд мелких региональных пивоварен ушли с рынка, не осилив покупку лицензии на оптовую торговлю. Оставшиеся вынуждены значительно повышать стоимость своей продукции, чтобы окупить лицензию и оставаться в плюсе", — говорит Евгений Шевченко, генеральный директор Carlsberg Ukraine. По его словам, за первое полугодие 2017 года цены на пиво выросли на 10-15%. "При этом выросли скидки в торговых сетях", — добавляет он.

Пивовары отмечают, что стабилизации ситуации способствовала и более взвешенная позиция правительства в вопросе роста акциза. В 2017 году акцизы на пиво повысились на годовой уровень инфляции, то есть на 12% — с 2,48 грн до 2,78 грн за литр. Изначально Кабмин предлагал повысить акцизы для пивоваров на 20%, но после консультаций в профильном парламентском комитете размер налога снизили.

Наибольшую долю рынка пива продолжает занимать среднеценовой сегмент, на втором месте — низкоценовой. Тем не менее последний год наблюдается тенденция роста премиального и суперпремиального сегментов. "Светлый лагер продолжает занимать наибольшую долю на рынке. Из последних трендов можно выделить рост спроса на крафтовое и так называемое flavored beer — радлеры, бирмиксы и другие напитки, сделанные на пивной основе", — рассказывает Дмитрий Шпаков, президент бизнес-подразделения "AB InBev Восточная Европа".

По его словам, крафт сегодня хоть и очень развитый тренд в мире, но имеет некоторую тенденцию к спаду. "У нас же он, наоборот, еще развивается, начали появляться новые крафтовые предложения, но как о массовой тенденции говорить пока рано, поскольку понятие "крафт" как таковое на украинском рынке еще не сформировано, и каждый понимает его по-своему", — добавляет президент бизнес-подразделения "AB InBev Восточная Европа".

На дальнейшее развитие украинского пивного рынка также окажет влияние глобальное объединение двух гигантов AB InBev и SABMiller. На украинском и российском рынке появится компания AB InBev-Efes, которая объединит локальные активы двух игроков. По мнению аналитика рынка алкогольных напитков Игоря Товкача, слияние повысит эффективность объединенной компании за счет централизации закупок, дистрибуции и роста объединенной доли рынка.

"За счет увеличения количества брендов "САН ИнБев Украина" увеличит длину своей полки, а также улучшит загрузку своих мощностей. Учитывая, что за последние несколько лет Efes сильно упал в объемах продаваемой в Украине продукции, вернуть долю рынка будет непросто", — считает Игорь Товкач.