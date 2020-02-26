Топ кращих роботодавців фармринку за 2019 рік: Delta Medical піднялася з 50 на 28 місце

Згідно даним "Дослідження привабливості фармацевтичних компаній України як роботодавців" за 2019 рік від спеціалізованої агенції "Фарма Персонал", Delta Medical піднялася на 22 рядка — з 50 на 28 місце. Це — найвища динаміка серед представлених компаній.

Дослідження привабливості фармацевтичних компаній України як роботодавців проводиться з 2015 року на постійній основі з періодичністю раз на рік.

У досліджені "Фарма Персонал" беруть участь менеджери та медичні представники фармацевтичних компаній, які в період дослідження працюють або шукають роботу. На основі отриманих анкет респондентів було складено рейтинг загальної привабливості 73 фармацевтичних компаній, де б хотіли працювати респонденти.

Згідно даним дослідження, всього рекомендували хоча б одну компанію як гарного роботодавця 701 респондент. Отримано 1157 побажань працювати у 73 компаніях, та 695 відгуків щодо 53 компаній, в яких у респондентів працювати немає бажання.

У Delta Medical згідно статистичним даним — найшвидша динаміка серед роботодавців фарм ринку. До 2017 року компанія знаходилася нижче 70 позиції та не потрапила до рейтингу взагалі, у 2017 році — 51 рядок рейтингу роботодавців, у 2019 — 28.

Всього було отримано 1852 побажання та відгуків щодо 79 компаній. Компаній з лише позитивними відгуками — 26, з позитивними та негативними — 47, лише з негативними — 6.

Варто зауважити, що всього в Україні працює близько 200 компаній, які мають зовнішню службу. Це значить, що близько 130 компаній не було згадано взагалі жодного разу, що свідчить про низьке сприйняття HR-бренда на ринку праці.