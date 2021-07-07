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Торгові стратегії та батл з точного землеробства: Kernel влаштує перший в Україні АгроРинг

15 липня інноваційно-технічний комплекс Kernel у селі Фарбоване Київської обл. трансформується в АгроРинг, на якому зустрінуться відомі топові спікери

Торгові стратегії та батл з точного землеробства: Kernel влаштує перший в Україні АгроРинг Торгові стратегії та батл з точного землеробства: Kernel влаштує перший в Україні АгроРинг

Kernel анонсував проведення Дня поля для партнерів програми Open Agribusiness та агровиробників в унікальному для України форматі дискусійних поєдинків Аграрних рингів. 15 липня у протилежних кутах "боксерського" рингу зустрінуться професіонали з різними точками зору. Це безпрецедентний випадок в історії українського агробізнесу, коли не агровиробник йтиме у поле, а поле йтиме до аграрія.

На відміну від зміненого формату, цінність експертизи, якою компанія продовжує ділитися з учасниками ринку, стимулюючи розвиток галузі, залишається незмінною. У полі зору АгроРингу — ринок землі, агроінновації, трейдингові стратегії та інвестиції. Крім цього, в рамках заходу буде вперше наживо презентовано високоефективну новацію, що стала проривом в аграрному машинобудуванні, — самохідну сівалку Horsch Robo.

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"Великий бізнес часто порівнюють із професійним спортом. Командна робота на спільний результат, здорова конкуренція і переможний азарт, вихід на нові рівні, ринки й іноді — ринги. Для формування виграшної стратегії агровиробник повинен чітко розуміти правила гри, знати технологічні алгоритми, брати до уваги всі можливі фактори, постійно прокачувати свої знання, підвищувати ефективність і продуктивність, шукати нові ідеї і впроваджувати кращі світові практики. Оптимальні рішення часто знаходяться на зламі абсолютно протилежних точок зору. Новий формат дозволяє нам сфокусуватися на питаннях, які турбують аграріїв сьогодні, і надати їм різні результативні комбінації успіху, перевірені експертним досвідом", — зазначає Сергій Вітер, керівник проєкту Open Agribusiness.

15 липня інноваційно-технічний комплекс Kernel у селі Фарбоване Київської обл. трансформується в АгроРинг, на якому зустрінуться відомі топові спікери:

  • Роман Лещенко, Міністр аграрної політики та продовольства України;
  • Тимофій Милованов, Ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України;
  • Ігор Мазепа, Генеральний директор і засновник інвестиційної компанії Concorde Capital, Ironman;
  • Андрій Оністрат, Екс-банкір, бізнесмен, автор YouTube-каналу "Бегущий Банкир", Ironman;
  • Микола Горбачов, Президент Української Зернової Асоціації;
  • Катерина Конащук, Trend&Hedge Club, Засновник, Партнер
  • Іван Слободяник, Голова Всеукраїнського Конгресу Фермерів;
  • Михайло Соколов, Заступник голови організації "Всеукраїнська Аграрна Рада" та ін.

На Аграрний ринг також вийдуть експерти Kernel, які поділяться найефективнішими агровиробничими кейсами:

  • Євген Осипов, СЕО Kernel;
  • Олександр Головін, Генеральний директор ТОВ "Кернел-Трейд", Директор із закупівель зернових та олійних культур;
  • Євгеній Сапіженко, Заступник директора Агробізнесу Kernel з інноваційного і цифрового розвитку.

Програмою АгроРингу передбачена унікальна польова частина заходу, під час якої Kernel розкриє нові агровиробничі секрети, а також чотири експертних раунди:

  • PROІнновації — батл з точного землеробства.
  • Продати не можна тримати — запеклий поєдинок прихильників різних торгових стратегій.
  • PROЗемля — тактичне тренування з питань ринку землі під керівництвом представників найбільш потужних аграрних та інвестиційних компаній.
  • PROІнвестиції — найгарячіша дискусія про тренди майбутнього і перспективні ніші, в які можуть інвестувати агровиробники.

Дізнатися деталі програми та придбати квиток можна тут.

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