Товары из магазина и кафе в сервисе OKKO PAY: оплачивай возле колонки, получай в авто

С мая клиенты сети АЗК ОККО при помощи бесконтактного сервиса OKKO PAY могут не только заправить авто, купить кофе или омыватель, но и более 100 товаров из магазина и кафе.

"Наша компания постоянно инвестирует в удобные, быстрые, безопасные и разумные решения для клиентов. Четыре года назад мы вместе с нашим партнером Masterсard подумали, что возможность оплатить заправку без входа в торговый зал — это то, что точно нужно современному водителю. И не прогадали. Только с начала карантина относительный рост доли оборота через сервис составил более 40%. Тренд однозначно сохранится. Уверен, наш клиент оценит преимущества существенно расширенного ассортимента товаров, которые он может приобрести с помощью OKKO PAY", — комментирует маркетинг-директор сети АЗК ОККО Василий Дмытрив.

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Напомним, что сервис OKKO PAY для оплаты топлива на колонке со смартфона начал работать летом 2017 года и сегодня доступен на всех АЗК ОККО. Услуга позволяет клиенту оплатить заправку авто, не заходя в торговый зал, избежав таким образом очередей и лишних контактов.

Сейчас через OKKO PAY, кроме топлива, кофе и омывателя, можно бесконтактно приобрести комбо-меню, хот-доги, бургеры, роллы, выпечку, безалкогольные и алкогольные напитки, а также средства индивидуальной защиты. Перечень товаров будет постепенно расширяться.

Процедура заказа остается такой же простой и понятной, как и раньше. После того, как заправка автомобиля топливом через сервис OKKO PAY завершена, приложение предложит клиенту перейти в интернет-магазин.

Выбрав необходимые товары или блюда, их можно оплатить банковской картой или накопленными баллами программы лояльности Fishka. Свой заказ клиенты получают на той же колонке, где только что заправили авто. Время ожидания заказа составляет до 10 минут.

Больше о сервисе OKKO PAY можно узнать здесь.