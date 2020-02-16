Транспорт 10 минут назад

Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае

Японская компания возобновляет работу на трех из четырех своих предприятий в Китае

Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае Toyota возобновляет остановленное из-за коронавируса производство в Китае
Автопроизводство Toyota в Китае. Фото: metallurgprom.org

Японская компания Toyota заявила о возобновлении производства на трех своих заводах в Китае, которое было приостановлено из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает информагентство NHK.

"Японская автомобилестроительная компания Toyota приняла решение о поэтапном возобновлении работы на трех из четырех своих предприятий в Китае. Работа на предприятиях была приостановлена в условиях вспышки заболеваний, вызванных новым коронавирусом", — говорится в сообщении.

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В частности, указано, что 17 февраля откроются заводы в Гуанчжоу и Чанчуне, а во вторник будет возобновлена работа на комбинате в Тяньцзине.

При это в компании заверили, что обеспечат безопасность своих работников. Правда, некоторое время объемы производства будут составлять только половину от прежних.

Ранее сообщалось, что японские автомобильные компании Toyota и Honda приостановили работу своих заводов в Китае из-за вспышки коронавируса.

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Напомним, неизвестный вирус впервые был зафиксирован в декабре 2019 года у жителей китайского города Ухань в центре страны. Предположительно, он возник на городском рынке морепродуктов. Позднее было определено, что новый вирус принадлежит группе коронавирусов.

По состоянию на 16 февраля 2020 года заражение коронавирусом COVID-19 в общей сложности подтвердилось у свыше 69 тысяч человек. Общее число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1665 человек, всего удалось вылечить 9419 человек.

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