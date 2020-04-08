Трамп потерял за месяц $1 млрд от пандемии коронавируса

Оценка активов президента США Дональда Трампа за последний месяц снизилась на $1 млрд из-за эпидемии коронавируса и падения активности в ключевых для него секторах экономики.

Об этом сообщает журнал Forbes.

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"Месяц назад мы оценивали состояние президента США Дональда Трампа в $3,1 млрд. Теперь — в $2,1 млрд", — пишет издание.

Оценка капитализации активов президента США велась на основании изменения цен акций в сегментах, в которых работают его компании. Эксперты журнала отметили, что коммерческая недвижимость переживает из-за пандемии коронавируса кризис. С 1 по 18 марта акции нескольких девелоперских компаний, включая Boston Properties и Vornado Realty Trust, подешевели в среднем на 37%, а большая доля компаний Трампа работают именно в этой сфере.

Указано, что наибольшие потери понесла торговая и офисная недвижимость в Нью-Йорке и Сан-Франциско. За месяц она потеряла в цене $700 млн, оценка ее стоимости снизилась с $1,9 млрд до $1,2 млрд. Жилая недвижимость в пяти штатах, которой владеет Трамп, упала в цене с $235 млн до $148 млн.

С еще большими трудностями столкнулся гостиничный бизнес, в который вошли отель в Вашингтоне и курорт в Майами: капитализация этих объектов за месяц упала со $107 млн до $38 млн, подсчитали в Forbes. Бизнес по брендированию и управлению отелями на Гавайях, в Уругвае, Индии и других странах в начале марта оценивался в $80 млн, однако в результате пандемии стал стоить $42 млн.

Кроме того, оценка 10 гольф-клубов в США и 3 объектов в Европе снизилась с $271 млн до $217 млн. Роскошные поместья и другие владения подешевели с $348 млн до $295 млн.

Отмечается, что стабильность в период кризиса продемонстрировала только "денежная подушка" Трампа — до кризиса на счетах было $160 млн наличными, которые сохранились в целости.

Как сообщается, 6 апреля, выступая на ежедневном брифинге в Белом доме по ситуации с коронавирусом, Трамп заявил, что видит "свет в конце туннеля".

"Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И надеюсь, в недалеком будущем сможем гордиться тем, что сделали", — сказал Трамп.

По мнению президента США, снижение числа смертей от коронавируса в штате Нью-Йорк, где зарегистрировали больше всего случаев заражения, является "хорошим знаком" и показателем того, что властям удается переломить ситуацию.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести высокие пошлины на импортируемую нефть, если Россия и Саудовская Аравия не договорятся по вопросам снижения нефтедобычи для стабилизации мировых цен.