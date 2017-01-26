Транзит газа через Украину достиг рекордных объемов

26 января 2017, 12:58
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"Газпром" увеличил суточные поставки природного газа в Европу через Украину до 300 млн куб. м — рекорд за последние несколько лет

Транзит газа через Украину достиг рекордных объемов | Энергетика | Дело Увеличить картинку

Суточный объем транзита природного газа в Европу превысил 300 млн куб. м. По наблюдениям ПАО "Укртрансгаз", оператора украинской газотранспортной системы и подземных хранилищ газа, это рекордные показатели за последние несколько лет.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

Всего с 1 по 24 января 2017 года через украинскую газотранспортную систему в Европу протранспортировали 6,525 млрд куб. м газа. При этом поставки транзитного газа с территории Российской Федерации составили 6,522 млрд куб. м.

В январе 2017 года "Газпром" увеличил поставки газа в Европу. Суточный рекорд россияне поставили 5 января — 614 млн куб. м, 268 млн куб. м из которых поставили через украинскую ГТС.

В "Укртрансгазе" отмечают, что несмотря на рост транзита, ОАО "Газпром" вновь не выдерживает контрактное давление на российской газоизмерительной станции (ГИС) Суджа.

"По состоянию на 6 утра давление в сторону Украины составлял всего 58,8 атм. — на 2% ниже контрактных условий", — сообщили в пресс-службе.

Напоминаем, это не первый случай нарушения контрактных обязательств. В 2016 году "Газпром" несколько раз увеличивал заявку на транзит газа через Украину, но при этом не выдерживал контрактное давление на своих приграничных ГИС.

В связи с чем акционер "Укртрансгаза" НАК "Нафтогаз Украины" обращался в Европейскую Комиссию с просьбой рассмотреть вопрос о создании мониторинговой миссии для проверки фактов значительных перепадов давления в российской газотранспортной системе на входе в ГТС Украины. Однако реакции на это обращение не было.

Всего в 2016 году транзит природного газу через украинскую ГТС вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб. м. Отметим, что несмотря на рост, объемы транзита российского газа не перекрыли падение показателей 2014-2015 годов.

В 2013 году "Укртрансгаз" протранспортировал 86,1 млрд куб. м транзитного газа, в 2014 — транзит упал до 62,2 млрд куб. м, а в 2015 — достиг 67,1 млрд куб. м. "Нафтогаз" в Стокгольмском арбитраже требует от "Газпрома" свыше $10 млрд за нарушения транзитного контракта (уменьшение объемов транзита).

По материалам: "Дело"
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Теги: укртрансгаз 30019801 , газ , газпром , транзит , европа

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Транзит газа через Украину достиг рекордных объемов | Энергетика | Дело
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