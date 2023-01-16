Тренд на підтримку. Як програма лояльності може допомогти бізнесу пережити турбулентні часи

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Останні кілька років надзвичайно непрості для українського бізнесу. Спершу його сколихнула пандемія COVID-19. І коли ситуація більш-менш вирівнялась, сталося повномасштабне вторгнення – абсолютно новий і мабуть найскладніший виклик, який коли-небудь поставав перед бізнесом. За майже рік війни компанії, бренди адаптувалися і впроваджують різні рішення, щоб не просто триматися на плаву. А успішно працювати та розвиватися, попри все.

73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування. Проте не варто забувати про інші важливі інструменти, які допомагають утримати клієнтів, підвищити їхню прихильність та навіть залучити нових. Таким рішенням є впровадження програми лояльності.

Як програма лояльності може допомогти бізнесу

Дослідження Invesp показує, що майже 84% споживачів готові користуватися послугами бізнесу, якщо він має програму лояльності. За даними іншого дослідження – Global Loyalty Customer Report 2023 – 85% опитаних довіряють програмам лольності, бо вбачають в них інструмент, який допомагає пережити спади в економіці та складні часи. А 78,6% респондентів ймовірно оновлять свою програму лояльності протягом наступних трьох років.

Якісна програма лояльності пропонує клієнтам цінність і підтримку, розуміння того, що вони отримують унікальну пропозицію. Це конвертується у прихильність до бренду та мотивацію залишатися з ним на довго. Це надзвичайно важливо для бізнесу особливо в часи викликів. Крім того, лояльні клієнти в тривалій перспективі впливають на прибуток та загалом імідж бренду. На що слід звернути увагу при запуску програми лояльності

Є кілька ключових пунктів, які треба дослідити при запуску програми лояльності:

вивчити свого клієнта та дослідити ринок;

визначити цілі програми лояльності;

чітко сформувати механізм роботи програми;

визначитись із типом унікальної пропозиції: накопичувальна система, знижка, персональні пропозиції членські картки, коаліційна програма;

сформувати фінансову модель;

пересвідчитися, що правила користування програмою прості та зрозумілі.

Хочу детальніше зупинитись на коаліційному типі програми лояльності. Бо саме з таким форматом Львівський ІТ Кластер успішно працює з 2014 року. Тоді ми запустили програму лояльності IT Club Loyalty для ІТ-спеціалістів з компаній кластера та усієї України.

Особливість такого формату в тому, що він об'єднує велику кількість брендів-партнерів з учасником. Сьогодні понад 30 000 тисяч представників тех-галузі України користуються застосунком IT Club, який відкриває доступ до акцій, бонусів та знижок від 1000 брендів по усій країні. HR з більш як 250 тех-компаній використовують IT Club, як рішення для підвищення мотивації та підтримки своїх працівників.

Коаліційний формат програми лояльності підходить бізнесам, які шукають вихід на конкретну аудиторію або ж хочуть розширити та підсилити власну систему лояльності. Крім того, коаліційний варіант підходить для малих чи середніх брендів, або брендів-початків, які не мають ресурсу на розробку і запуск власної програми лояльності. Участь в коаліційній програмі в такому випадку виступає готовим рішенням.

Як свідчать дані Global Loyalty Customer Report 2023, 61% компаній респондентів, які користуються послугами посередника, задоволені результатом. Тоді як відсоток задоволених серед тих, хто працює з системою лояльності самостійно трохи нижчий – 51,1%.

Лояльність клієнтів до бізнесу – тренд, який завжди буде актуальним. Якісна програма лояльності вдосконалює бренд, підвищує його впізнаваність, перетворює клієнтів в учасників особливої спільноти і в результаті підвищує продажі. Така прихильність дозволяє бізнесу швидше розвиватись і легше переживати кризові періоди.

Фото: ua.depositphotos.com