- Тип
- Думка
- Категорія
- Бізнес
- Дата публікації
-
Тренд на підтримку. Як програма лояльності може допомогти бізнесу пережити турбулентні часи
Останні кілька років надзвичайно непрості для українського бізнесу. Спершу його сколихнула пандемія COVID-19. І коли ситуація більш-менш вирівнялась, сталося повномасштабне вторгнення – абсолютно новий і мабуть найскладніший виклик, який коли-небудь поставав перед бізнесом. За майже рік війни компанії, бренди адаптувалися і впроваджують різні рішення, щоб не просто триматися на плаву. А успішно працювати та розвиватися, попри все.
73% бізнесів стверджують, що їм вистачає фінансових ресурсів для функціонування. Проте не варто забувати про інші важливі інструменти, які допомагають утримати клієнтів, підвищити їхню прихильність та навіть залучити нових. Таким рішенням є впровадження програми лояльності.
Як програма лояльності може допомогти бізнесу
Дослідження Invesp показує, що майже 84% споживачів готові користуватися послугами бізнесу, якщо він має програму лояльності. За даними іншого дослідження – Global Loyalty Customer Report 2023 – 85% опитаних довіряють програмам лольності, бо вбачають в них інструмент, який допомагає пережити спади в економіці та складні часи. А 78,6% респондентів ймовірно оновлять свою програму лояльності протягом наступних трьох років.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Якісна програма лояльності пропонує клієнтам цінність і підтримку, розуміння того, що вони отримують унікальну пропозицію. Це конвертується у прихильність до бренду та мотивацію залишатися з ним на довго. Це надзвичайно важливо для бізнесу особливо в часи викликів. Крім того, лояльні клієнти в тривалій перспективі впливають на прибуток та загалом імідж бренду. На що слід звернути увагу при запуску програми лояльності
Є кілька ключових пунктів, які треба дослідити при запуску програми лояльності:
- вивчити свого клієнта та дослідити ринок;
- визначити цілі програми лояльності;
- чітко сформувати механізм роботи програми;
- визначитись із типом унікальної пропозиції: накопичувальна система, знижка, персональні пропозиції членські картки, коаліційна програма;
- сформувати фінансову модель;
- пересвідчитися, що правила користування програмою прості та зрозумілі.
Хочу детальніше зупинитись на коаліційному типі програми лояльності. Бо саме з таким форматом Львівський ІТ Кластер успішно працює з 2014 року. Тоді ми запустили програму лояльності IT Club Loyalty для ІТ-спеціалістів з компаній кластера та усієї України.
Особливість такого формату в тому, що він об'єднує велику кількість брендів-партнерів з учасником. Сьогодні понад 30 000 тисяч представників тех-галузі України користуються застосунком IT Club, який відкриває доступ до акцій, бонусів та знижок від 1000 брендів по усій країні. HR з більш як 250 тех-компаній використовують IT Club, як рішення для підвищення мотивації та підтримки своїх працівників.
Коаліційний формат програми лояльності підходить бізнесам, які шукають вихід на конкретну аудиторію або ж хочуть розширити та підсилити власну систему лояльності. Крім того, коаліційний варіант підходить для малих чи середніх брендів, або брендів-початків, які не мають ресурсу на розробку і запуск власної програми лояльності. Участь в коаліційній програмі в такому випадку виступає готовим рішенням.
Як свідчать дані Global Loyalty Customer Report 2023, 61% компаній респондентів, які користуються послугами посередника, задоволені результатом. Тоді як відсоток задоволених серед тих, хто працює з системою лояльності самостійно трохи нижчий – 51,1%.
Лояльність клієнтів до бізнесу – тренд, який завжди буде актуальним. Якісна програма лояльності вдосконалює бренд, підвищує його впізнаваність, перетворює клієнтів в учасників особливої спільноти і в результаті підвищує продажі. Така прихильність дозволяє бізнесу швидше розвиватись і легше переживати кризові періоди.
Фото: ua.depositphotos.com