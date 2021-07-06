Новости компаний 1 час назад

Тренінг: Переговори для закупівельників

Тренінг проведе Марина Трепова

Тренінг: Переговори для закупівельників Тренінг: Переговори для закупівельників

Вміння правильно і грамотно вести переговори — це одна з найважливіших навичок в закупівельної діяльності. Авторський тренінг від провідного експерта із закупівель Марини Трепової відбудеться 9-10 липня у Києві.

На цьому тренінгу ми будемо приділяти багато уваги саме підготовці та плануванню переговорів, а також аналізу тих вправ, які учасники будуть програвати під час занять.

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Ми не бачимо себе зі сторони, в той час як аналіз відеозапису дозволить зробити "роботу над помилками" і врахувати досвід в реальних ситуаціях.

На тренінгу учасники:

- отримають додатковий інструментарій для переговорів;
- відпрацюють переговорні навички;
- вивчать інструмент для самостійної підготовки до переговорів — планувальник переговорів;
- розберуться в типології учасників перемовин і методах впливу на них;
- отримають зворотний зв'язок від тренера і від своїх колег.

Для кого:
- менеджерів із закупівель;
- баєрів;
- керівників департаментів закупівель.

Тренер: Марина Трепова.
Марина Трепова провела дуже багато переговорів з різних сторін: і як закупівельник, і як продавець. У неї є чим поділитися та які секрети розкрити. 

Деталі та реєстрація:
https://www.ip-sm.com/procurement_negotiations

 

 

 

 

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