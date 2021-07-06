Тренінг: Переговори для закупівельників

Вміння правильно і грамотно вести переговори — це одна з найважливіших навичок в закупівельної діяльності. Авторський тренінг від провідного експерта із закупівель Марини Трепової відбудеться 9-10 липня у Києві.

На цьому тренінгу ми будемо приділяти багато уваги саме підготовці та плануванню переговорів, а також аналізу тих вправ, які учасники будуть програвати під час занять.

Ми не бачимо себе зі сторони, в той час як аналіз відеозапису дозволить зробити "роботу над помилками" і врахувати досвід в реальних ситуаціях.

На тренінгу учасники:

- отримають додатковий інструментарій для переговорів;

- відпрацюють переговорні навички;

- вивчать інструмент для самостійної підготовки до переговорів — планувальник переговорів;

- розберуться в типології учасників перемовин і методах впливу на них;

- отримають зворотний зв'язок від тренера і від своїх колег.

Для кого:

- менеджерів із закупівель;

- баєрів;

- керівників департаментів закупівель.

Тренер: Марина Трепова.

Марина Трепова провела дуже багато переговорів з різних сторін: і як закупівельник, і як продавець. У неї є чим поділитися та які секрети розкрити.

Деталі та реєстрація:

https://www.ip-sm.com/procurement_negotiations



