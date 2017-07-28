Турчинов испытал новое термобарическое оружие (фото)

28 июля 2017, 14:37
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

НИИ "Химических продуктов", который входит в корпорацию "Укроборонпром", разработал новое термобарическое оружие — пехотный огнемет РПО-16, а ГП "МФ "Артем" — гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2

Увеличить картинку Фото: Укроборонпром

Термобарическое оружие уничтожает противника, благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

На Гончаровском полигоне ВСУ новое термобарическое оружие оценил ​секретарь СНБО Александр Турчинов. "На полигоне проверили эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва, которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", — отметил Турчинов.

Одним из образцов термобарического оружия является РПО-16 — реактивный пехотный гранатомет, оснащенный реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это оружие способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своим фугасным действиям граната РПО-16 калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра.

На полигоне также продемонстрировали гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, произведенных на ГП "МФ "Артем ". Эти гранаты массой до 600 г создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2 500ºС. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.

Как отметил заместитель гендиректора по авиастроению и производства Владимир Коробов, в мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов, и это первые разработки оружия такого типа в Украине.

Раздел: >
Теги: александр турчинов , оружие

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.9
EUR EUR - - 30.29
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.