Турчинов испытал новое термобарическое оружие (фото)

Термобарическое оружие уничтожает противника, благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.

На Гончаровском полигоне ВСУ новое термобарическое оружие оценил ​секретарь СНБО Александр Турчинов. "На полигоне проверили эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва, которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", — отметил Турчинов.

Одним из образцов термобарического оружия является РПО-16 — реактивный пехотный гранатомет, оснащенный реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это оружие способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своим фугасным действиям граната РПО-16 калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра.

На полигоне также продемонстрировали гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, произведенных на ГП "МФ "Артем ". Эти гранаты массой до 600 г создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2 500ºС. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.

Как отметил заместитель гендиректора по авиастроению и производства Владимир Коробов, в мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов, и это первые разработки оружия такого типа в Украине.