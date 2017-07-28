Турчинов испытал новое термобарическое оружие (фото)

Термобарическое оружие уничтожает противника, благодаря созданию при взрыве высокотемпературного импульса, который сопровождается резким перепадом давления.
На Гончаровском полигоне ВСУ новое термобарическое оружие оценил секретарь СНБО Александр Турчинов. "На полигоне проверили эффективность украинских боеприпасов объемного взрыва, которых, практически, на сегодняшний день нет на фронте. Очень неплохо себя зарекомендовал ручной реактивный огнемет РПО-16", — отметил Турчинов.
Одним из образцов термобарического оружия является РПО-16 — реактивный пехотный гранатомет, оснащенный реактивной гранатой со специальной термобарической смесью. Это оружие способно уничтожать противника даже за мощными укрытиями. По своим фугасным действиям граната РПО-16 калибром 93 мм эквивалентна артиллерийскому снаряду большого калибра.
На полигоне также продемонстрировали гранаты РГТ-27С и РГТ-27С2, произведенных на ГП "МФ "Артем ". Эти гранаты массой до 600 г создают на две секунды огненное облако объемом не менее за 13 м³, в котором температура достигает 2 500ºС. Такая температура позволяет уничтожать не только живую силу противника, но и выводить из строя легкобронированную технику.
Как отметил заместитель гендиректора по авиастроению и производства Владимир Коробов, в мире очень немногие страны имеют технологию создания термобарических боеприпасов, и это первые разработки оружия такого типа в Украине.