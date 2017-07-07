Turkish Airlines будет оплачивать отель в Стамбуле для украинских пассажиров с долгой стыковкой

07 июля 2017, 12:11
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Пассажиры эконом-класса могут провести бесплатно в гостинице уровня 4* одни сутки во время стоповера, пассажиры бизнес-класса — двое суток в гостинице уровня 5*

Turkish Airlines будет оплачивать отель в Стамбуле для украинских пассажиров с долгой стыковкой | Транспорт | Дело Увеличить картинку

С 1 июля Turkish Airlines начала предоставлять бесплатное проживание в отеле при стоповере (длительная стыковка) в Стамбуле своим пассажирам, купившим билеты с вылетом из Киева, Львова, Одессы, Запорожья, Херсона и Харькова.

Как уточнили в киевском представительстве авиаперевозчика, услуга предоставляется, если время стыковки превышает 20 часов даже в случае, если на маршруте доступны более короткие стыковки.

Для этого необходимо приобрести билет в обе стороны через Стамбул из Украины в Австрию, Азербайджан, Аргентину, Бельгию, Бразилию, Великобританию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Грузию, Данию, Израиль, Испанию, Италию, Канаду, Колумбию, Кубу, на Мальдивы, в Нидерланды, Панаму, на Сейшельские острова, в США, Таиланд, Францию, Чехию или Швейцарию.

Пассажиры эконом-класса могут провести бесплатно в гостинице уровня 4* одни сутки во время стоповера, пассажиры бизнес-класса — двое суток в гостинице уровня 5*. В проживание входит бесплатный завтрак.

Услуга предоставляется только один раз по пути туда или обратно. Все рейсы в билете обязательно должны выполнять Turkish Airlines, а билеты оформлены 1 июля 2017 года или позднее. Трансфер из аэропорта в гостиницу и обратно пассажир должен обеспечить за свой счет.

Также в Turkish Airlines сообщили, что по-прежнему действует услуга бесплатного размещения в гостинице в Стамбуле в случае вынужденной длительной стыковки от 10 часов для пассажиров эконом-класса или от 7 часов для пассажиров бизнес-класса.

Услуга включает трансфер в гостиницу и обратно и предоставляется только если длительность стыковки связана с особенностями расписания Turkish Airlines. Если же расписание предусматривает возможность совершения пересадки с меньшей стыковкой, услуга не предоставляется.

По материалам: Avianews
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Теги: turkish airlines , турция , авиация , авиаперевозки , гостиница

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Turkish Airlines будет оплачивать отель в Стамбуле для украинских пассажиров с долгой стыковкой | Транспорт | Дело
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