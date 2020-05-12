Twitter начал маркировать записи с фейками о коронавирусе

Сеть микроблогов Twitter начала маркировать записи, содержащие спорную или вводящую в заблуждение информацию о коронавирусе COVID-19.

Цель нововведений — упростить поиск достоверной информации в соцсети и ограничить распространение потенциально вредного контента, сообщает пресс-служба Twitter.

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"Начиная с сегодняшнего дня, мы вводим новые маркировки и сообщения с предупреждением, которые будут предоставлять дополнительный контекст и информацию по некоторым твитам, содержащим спорную или вводящую в заблуждение информацию относительно COVID-19",— говорится в сообщении.

При этом действие нового инструмента для борьбы с дезинформацией о COVID-19 распространяется и на "твиты, отправленные до сегодняшнего дня".

Указано, что меры будут приниматься в соответствии с категорией, к которой относится запись: информация, вводящая в заблуждение, спорные или непроверенные утверждения.

Ранее компания Twitter предоставила ученым и разработчикам программного обеспечения доступ к данным публичных твитов о COVID-19. Сообщалось, что они могут быть использованы для изучения распространения заболевания или отслеживания дезинформации.

Как сообщалось, компания Facebook запретила в одноименной социальной сети рекламу продуктов, предлагающих какие-либо способы лечения или предотвращения вспышки коронавируса, а также все сообщения, которые создают панику.

Напомним, в январе 2020 года Facebook заявил, что удалит контент о вирусе "с ложными утверждениями или теориями заговора, которые были отмечены ведущими мировыми организациями здравоохранения и местными органами здравоохранения", присоединившись к таким компаниям, как TikTok и Pinterest.