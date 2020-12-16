У 88% випадків правові проблеми негативно впливають на бізнес — опитування

У 2020 році HiiL (Гаазький інститут інновацій права) спільно з Центром демократії і верховенства права (ЦДВП) для вивчення правових проблем, з якими стикаються ММСП попросив тисячі людей в Україні перелічити правові проблеми в повсякденному житті з метою зрозуміти, як ММСП можуть отримати доступ до правосуддя.

За результатами дослідження стало відомо, що відносно невелика частка з опитаних мікро -, малих і середніх підприємств (ММСП) — 16% — повідомляє, що за останні два роки їм доводилося стикатися з правовими проблемами. Але правові проблеми про які повідомляють є дуже серйозними, значними та дорогими.

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Найбільш поширені проблеми пов’язані зі спорами з постачальниками і клієнтами, корпоративним шахрайством (рейдерством) або комерційними приміщеннями. Комерційні проблеми в основному стосуються неплатоспроможності постачальника або клієнта або спорів за контрактами. Справи щодо шахрайства зазвичай пов’язані з крадіжкою майна компанії. Проблеми з комерційними приміщеннями часто пов’язані з проблемами придбання, реєстрації, передачі, оренди або строку володіння землею.

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Кожне четверте ММСП, яке зіткнулося з правовими проблемами, повідомляє, що його найсерйознішою проблемою є комерційна проблема. Проблеми, з якими стикаються ММСП, відрізняються залежно від розміру компанії. Найбільш поширена проблема мікропідприємств (1 працівник) пов’язана з комерційними приміщеннями. Мікропідприємства також стикаються з проблеми з дотриманням нормативних вимог частіше, ніж інші ММСП.

1,8 млн гривень — це середня сума, яку компанії втрачають у зв'язку з виникненням однієї правової проблеми.

У 88% випадків правові проблеми негативно позначаються на життєздатності бізнесу. В середньому одна правова проблема призводить до 1,7 негативних наслідків. Найбільш поширеним наслідком правових проблем для всіх ММСП є втрата частки ринку, за якою слідує втрата клієнтів. Хоча і рідко, 3% повідомляють про банкрутство як наслідок, вказуючи, що правові проблеми спричиняють не тільки тимчасове, але і постійне фінансове напруження.

Коли правова проблема вирішена, ММСП, швидше за все, скажуть, що рішення усуває основну проблему і дозволяє компанії рухатися вперед. Це позитивний момент правосуддя щодо ММСП в Україні. І в той же момент, неврегульовані (невирішені і ті, що все ще знаходяться в процесі вирішення) проблеми показують іншу картину з точки зору наслідків.

Якщо рішення приймається довгий час, то рідко коли всі частини проблеми вирішуються. Це вказує на важливість втручань, які не просто займаються проблемою, але остаточно її вирішують. Існує також хороша можливість для подальшого вивчення успішних кейсів правосуддя щодо ММСП в Україні та масштабування найкращих практик.

ММСП в основному потребують допомоги у проведенні переговорів і вирішенні проблем, а також у зверненні до нейтрального органу для забезпечення виконання рішення, якщо інша сторона не йде на зустріч. Дані свідчать про те, що перспективними напрямками для інновацій є наступні:

✅ Рішення, які остаточно вирішують правові проблеми.

✅ Керовані процедури, які допомагають сторонам у ділових спорах зустрічатися, розмовляти, вести переговори, приймати рішення і реалізовувати справедливі рішення.

✅ Доступні, справедливі і швидкі онлайн або офлайн-процедури за участю третіх осіб, які вирішують питання і допомагають реалізувати рішення.

✅ "Єдине вікно" для отримання індивідуальних консультацій, інформації та форм.

✅ Рішення, які допомагають державним органам надавати ММСП кращі послуги.

Нагадаємо, що за перший квартал 2020 року, незважаючи на скорочення ділової активності внаслідок запровадження карантину, останні місяці ознаменувалися зростанням скарг від підприємців.