У агрокомпании "СвижачОк" новый владелец

Физическое лицо Ростислав Овчаров намерен купить 100% акций производителя свинины агрокомпании "СвижачОк" (Запорожская область).

Об этом говорится в сведениях Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передают Українські Новини.

По состоянию на 31 июля Овчаров акциями агрокомпании не владеет.

Он намерен приобрести 56 260 000 акций предприятия, которыми на данный момент принадлежат генеральному директору Андрею Долговскому.

Как сообщали Українські Новини, в январе корпоративный негосударственный пенсионный фонд Национального банка продал 98,5% акций агрокомпании "СвижачОк" физлицу.

"Свижачок" занимается разведением и выращиванием свиней породы "Ландрас" и "Украинская белая"; реализовывает свиней в живом весе.

По итогам 2016 года предприятие увеличило убыток на 43,5%, или на 5,591 млн гривен до 18,456 млн гривен по сравнению с 2015 годом; доход компании при этом сократился в 2,4 раза, или на 8,8 млн гривен до 6,484 млн гривен.

В 2015 году компания увеличила чистый доход на 41,15%, или на 4,468 млн грн до 15,326 млн грн по сравнению с 2014 годом.

2014 год предприятие закончило с убытком 38,668 млн грн, сократив чистый доход на 3,3%, или на 370 тыс. грн до 10,858 млн грн по сравнению с 2013 годом.

2013 год "СвижачОк" закончила с убытком 9,562 млн грн, увеличив чистый доход на 6,3%, или на 665 тыс. грн до 11,228 млн грн по сравнению с 2012 годом.

Основными клиентами компании являются мясоперерабатывающие предприятия Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей.