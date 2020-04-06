Бизнес 10 минут назад

У "Дарницы" новый директор юридического департамента

Опыт работы Елены Зубченко в юридической сфере составляет 15 лет, из которых более 10 лет — на руководящих должностях в международных и украинских компаниях

У "Дарницы" новый директор юридического департамента У "Дарницы" новый директор юридического департамента

Директором юридического департамента фармацевтической компании "Дарница" стала Елена Зубченко. Как передает пресс-служба компании, последний год она работала юристом по международно-правовым вопросам в Лондоне.

Опыт работы Елены Зубченко в юридической сфере составляет 15 лет, из которых более 10 лет — на руководящих должностях в международных и украинских компаниях. 

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"Фармацевтика — важная отрасль, сегодня мы это чувствуем, как никогда. Уверена, что мой опыт и международная экспертиза станут ценным вкладом в дальнейшее развитие "Дарницы", — отметила Елена Зубченко.

Елена Зубченко закончила Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, получила степень магистра права. Занималась научной и преподавательской деятельностью. Является автором юридических статей и публикаций.

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Работала экспертом Министерства финансов Украины в споре между Украиной и Россией по еврооблигациям на сумму 3 миллиарда долларов США, которая рассматривалась Высоким судом Лондона в Великобритании. 

В 2010-2017 годах работала в ЮФ "Лавринович и Партнеры", где от старшего юриста прошла путь до партнера. Вела юридическую практику в сфере банковского и финансового права, недвижимости и строительства, земельного и аграрного права.

С мая 2017 года до августа 2019 работала на руководящей юридической должности по международному праву в АО КБ "ПриватБанк". При участии Зубченко были успешно начаты и проведены ряд судебных процессов в различных юрисдикциях, в частности по возмещению Россией ущерба в результате аннексии Крыма в Международном арбитражном суде в Гааге.

Фармацевтическая компания "Дарница" последовательно отстаивает свои законные права в области интеллектуальной собственности. В частности, компания ведет судебные разбирательства за право выпускать препарат под торговой маркой "Корвалол-Дарница". Кроме того, в 2019 году "Дарница" добилась отмены госрегистрации лекарственного средства "Цитрамон-Здоровье", поскольку дизайн его упаковки фактически повторял дизайн упаковки препарата "Цитрамон-Дарница".

"Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Продуктовый портфель компании включает около 280 наименований готовых лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля — кардиология, неврология и решения проблем боли. Бенефициары компании "Дарница" — семья Загорий.

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