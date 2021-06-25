Житловий масив Lucky Land на 28 га може стати новим центром для киян

Центр Києва змінює адресу — під такою назвою вийшов тизер нової концепції масштабного проекту Lucky Land від групи компаній DIM. Новим центром міського життя Києва стануть 28 гектарів території у Святошинському районі, де поєднається стрімкий ритм насиченою міського життя і гармонія природи, створена 100 гектарами вікового лісу.

Про це повідомляє прес-служба DIM.

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Уже зараз щоденний потік людей на цій території обчислюється тисячами людей. Він утворюється за рахунок відвідувачів торгових центрів Lavina Mall, "Епіцентру" і "Ашана", а також маркету найкращих морепродуктів в окрузі Egersund Seafood. А коли тут з'являться шість кварталів, що включають 23 будинки з підземним паркінгом, власним медичним центром, школою, бізнес-комплексом і сучасним парком — Lucky Land стане центром життя для тисяч киян.

Офіційна презентація грандіозного за своїм масштабом проєкту Lucky Land від DIM, разом з початком продажів комерційних і житлових приміщень, планується у вересні.

"Ми, в DIM любимо амбіційні і масштабні проєкти, звикли виходити за рамки мислення і постійно розширюємо межі власних можливостей. Ми створюємо проєкти в дусі часу, а іноді і випереджаючи його. Поліцентризм — нова тенденція розвитку міст у світі. Центр — це місце тяжіння людей: економічне, соціальне і культурне. Lucky Land стане саме такою точкою міського розвитку. Унікальне поєднання лісу та інфраструктури, як магніт притягує людей. Незабаром тут з'явиться алея, на якій буде кипіти міське життя, торговельні та бізнес-центри, фітнес-клуби, освітні та культурні комплекси. Ми створюємо не просто новий спальний район, а новий регіональний центр київського мегаполісу. Уже зараз в ТРЦ Lavina найкраща добірка брендів в місті, починає будуватися Bon Bazar, який обіцяє асортимент не гірше Бессарабського ринку, але помітно дешевше. Поруч з Lucky Land планується будівництво бізнес-центру. І нарешті, Lucky Land створює відкритий зелений міський публічний простір з архітектурою, яка не поступається якістю центрам провідних європейських столиць. Відкрита міська територія стане епіцентром для роботи, відпочинку, комунікацій і дозвілля всіх киян. У той же час жителі Lucky Land матимуть власну закриту дворову територію всередині одного з шести кварталів комплексу. Ми робимо те, що любимо і любимо те, що робимо, тому дуже серйозно і відповідально підійшли до створення проекту такого масштабу. По суті це місто в місті, яке стане повноцінним регіональним центром столиці. До реалізації проекту ми залучили найкращих підрядників і хочемо зробити максимально комфортним життя людей в Lucky Land, щоб вони не витрачали час на пробки, а присвячували його рідним і близьким, створюючи центр свого життя там, де їхній дім", — підкреслив Олександр Насіковський, керуючий партнер групи компаній DIM.

Архітектурні рішення Lucky Land взяла на себе Archimatika, надихнувшись масштабами і амбіціями проєкту.

"Задумуючи новий регіональний міський центр, ми не стали шукати натхнення у зарубіжних прикладах, а постаралися заново розкрити і переосмислити наші київські архітектурні та містобудівні традиції, зокрема, нашого улюбленого Хрещатика! Це і віяло вулиць, що виходять на Майдан, і бульвар Хрещатика з його непарною житловою стороною, фактично лінійний парк, і ансамблева забудова зі столичним масштабом. Це також глазурована кераміка, яку технології 21-го століття дозволили використовувати в нашому проекті не лише в інтер'єрах, як на станції метро Хрещатик, але і на парадних фасадах будинків. Ми з Ольгою Черновою, головним архітектором проекту, гуляючи Лондоном кілька років тому, оцінили на фасаді новобудови глибину кольору і багату гру відблисків глазурованої кераміки. І майже відразу, на мюнхенській BAU (найбільша європейська виставка будівельних матеріалів і технологій) знайшли компанію, яка цю красу виробляє. З тих пір мріємо реалізувати такий фасад в Києві", — зазначив керівник Archimatika Олександр Попов.

Будівництво Lucky Land почалось з нової школи, будинок і територія якої стануть не тільки навчальним, але також культурним і спортивним центром, як для дітей, так і для дорослих. До парку, який оточить територію школи, будуть виходити парадні фасади житлових будинків. Променад вздовж активних комерційних перших поверхів стане незамінним місцем для прогулянок.

Рекреаційний ландшафт Lucky Land буде проникати в ліс — це і освітлені доріжки для піших, велосипедних і кінних прогулянок, і альтанки для відпочинку, і мотузковий парк, і багато іншого, що може запропонувати концепція Urban-Forest-Recreation.

Архітектура фасадів проєкту створює різноманітний міський мікс з форм, фактур і матеріалів, додають в Archimatika:

"Разом з глазурованою керамікою, у нашій палітрі фасадна мідь різного віку патинування, натуральний камінь, керамограніт, клінкерна цегла, латунь, алюміній, архітектурний бетон, арт-штукатурка і багато інших матеріалів".