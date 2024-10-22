У Києві відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум

7 листопада відбудеться 10-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ) 2024 на тему "Сила виклику. Що формуватиме майбутнє України та світу?".

Вже втретє форум відбудеться в Києві в умовах воєнного стану. Його учасники обговорять теми війни в Україні в контексті глобального світу: захист економічних інтересів України у ЄС, можливості та виклики для людського капіталу, майбутнє енергетичної системи, український Defence Tech на світовому ринку технологій, відносини бізнесу з владою задля відновлення України.

Цьогоріч Форум проходитиме на тлі президентських виборів у США, запланованих на 5 листопада. Результати виборів стануть однією з ключових тем для обговорення серед спікерів та учасників.

"Важливо, щоб бізнес, держава та суспільство працювали разом над створенням ефективних механізмів співпраці. Особливо зараз, коли до повномасштабного вторгнення в Україні додається ще й глобальна нестабільність. Ми перебуваємо на межі великих змін, і перед нами стоїть питання: як ми їх використаємо? Чи стануть ці виклики нездоланною перешкодою чи, навпаки, стимулом для пошуку нових рішень і руху вперед?" – зазначає Юрій Пивоваров, СЕО Київського міжнародного економічного форуму.

Організатори очікують на понад 100 спікерів, які візьмуть участь у 16 панельних дискусіях.

Серед них: Представники міжнародної спільноти

· В’ячеслав Домбровскіс, Міністр економіки та енергетики Латвії (2014), Міністр освіти та науки Латвії (2013-2014);

· Катаріна Матернова, Посол Європейського Союзу в Україні;

· Майкл Макфол, професор політичних наук при Стенфордському університеті (онлайн);

· Джон Дентон, генеральний секретар Міжнародної торгової палати (ICC);

· Кріспін Еллісон, старший партнер компанії Marsh McLennan;

· Константінос Накіс, партнер і президент Chicago Atlantic Trident;

· Ден Райс, Президент Aмерікан Юніверсіті Київ, колишній офіцер армії США.

Лідери бізнес-спільноти

· Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна;

· Василь Хмельницький, Ініціатор форуму, засновник холдингу UFuture;

· Євген Осипов, CEO компанії Kernel;

· Наталія Ємченко, директор зі зв’язків з громадськістю та комунікацій SCM;

· Галина Герега, співзасновниця групи компаній "Епіцентр";

· Тарас Кицмей, співзасновник та член Ради директорів компанії SoftServe;

· Сергій Войцеховський, член ради директорів BGV Group Management.

До дискусійних панелей також долучаться учасники з державного сектору – представники Кабінету Міністрів, Офісу Президента України та Верховної Ради. Оновлення програми та анонсування спікерів можна відслідковувати на сайті.

Цьогоріч КМЕФ у партнерстві з Gen.Ukrainian спрямовує частину коштів від продажу квитків на психологічну реабілітацію дітей, які постраждали внаслідок війни. Кошти будуть використані для організації таборів Gen.Camp, де діти отримають професійну допомогу від кваліфікованих психологів і психотерапевтів. Окрім цього, охочі можуть зробити додаткові пожертви за посиланням.

Київський міжнародний економічний форум — один з найбільших у Східній Європі міжнародних форумів, який об'єднує представників бізнесу, влади та суспільства для обговорення ключових економічних питань та глобальних трендів.

Низка ідей, які обговорювалися на КМЕФ, згодом були втілені в життя, зокрема, на законодавчому рівні: індустріальні парки, експортно-кредитне агентство, енергосервісні контракти, мораторій на експорт лісу-кругляку, зниження ЄСВ. Ці інструменти дозволили залучити мільярди доларів інвестицій та збільшили ВВП України.

Реєстрація учасників на Київський міжнародний економічний форум за посиланням.

Титульні партнери: UFuture, Mastercard, Нова Пошта, AEQUO

Партнери: Biopharma, ІНТЕРПАЙП, ПУМБ, МХП, Епіцентр, ПриватБанк, ДТЕК, Lamel, Ajax, Biosphere Corporation, Sense Bank, Kernel, Vodafone, OKKO, Метінвест

Програмні партнери: ACC (Американська торговельна палата в Україні), Центр соціальних змін і поведінкової економіки, GLOBSEC

Бізнес-експерт: Forbes Ukraine

Титульні медіапартнери: Starlight Media, 1+1 media

Медіапартнери: New Voice, LIGA.net, РБК-Україна, Delo.ua, Інтерфакс-Україна, The Kyiv Independent, TAVR Media, Mind.ua, Kyiv Post

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Контактна особа з питань реєстрації учасників:

Олександра Барабаш

Тел.:+380 50 880 0010

Email: [email protected]

Контактна особа з питань акредитації ЗМІ:

Богдана Мишковська

Тел.: +380 63 597 4806

Email: [email protected]