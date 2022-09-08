У Києві за підтримки METRO Україна відкрилося перше соціальне кафе-пекарня, де працює молодь із інтелектуальними порушеннями

На території торговельного центру METRO Почайна (Київ) відкрилося перше в столиці соціальне кафе-пекарня SunshineCafé, де працює молодь із синдромом Дауна та іншими інтелектуальними порушеннями.

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Мета проєкту – показати, що кожен чи кожна має право мати можливість обирати професіюта жити щасливим повноцінним життям.

Ідея проєкту належить Аліні Живаго, засновниці громадської організації "Сонячні люди", яка вирішила зламати стереотипи суспільства щодо можливостей людей з синдромом Дауна чи іншими ментальними порушеннями. Роботодавці бояться брати на роботу таких людей, бо не розуміють специфіки спілкування та поводження з ними, не знають як із ними працювати. Батьки дорослих із ментальними порушеннями не мають часу на свою роботу та на себе, оскільки постійно вимушені займатися питаннями своїх дітей.

Компанія METRO Україна стала партнером цього соціально важливого проєкту, надавши команді Sunshine Café всебічну підтримку: зокрема, оренду на пільгових умовах приміщення у Києві, професійне обладнання для випікання піци, кухонний посуд та елементи декору для кафе; інгредієнти для випікання соціального хліба, тощо.

Основні напрямки роботи кафе – піца та хліб. Частину хліба, що випікає команда, безкоштовно передаватимуть малозабезпеченим верствам населення, а також Територіальній обороні та Збройним Силам України.

Заклад працює для гостей кафе, клієнтів та співробітників торговельного центру METRO, а також у форматі онлайн доставки.

"Щороку в Україні народжується більше 400 дітей з синдромом Дауна. Загалом,понад 17 000 повнолітніх людей з цим синдромом проживають сьогодні в Україні. 90% із них непрацевлаштовані, не мають можливості забезпечувати себе і своє майбутнє. Ми прагнемо змінити цю ситуацію, зруйнувати стереотипи і подарувати шанс на повноцінне життя кожному з них. Ми різні, але ми рівні!", – переконана Аліна Живаго, засновниця ГО "Сонячні люди", авторка ідеї проєкту SunshineСafe.

Ці прагнення поділяють і в компанії METROУкраїна.

"Принципи METRO Україна щодо справедливих умов праці та соціального партнерства є фундаментальним обов’язковим орієнтиром для ведення бізнесу в компанії, тому ми вирішили розширити підтримку культури різноманіття та інклюзивності", – пояснює Олена Вдовиченко, генеральна директорка METRO Україна.

Тож компанія вирішила долучитися до соціального проєкту ГО "Сонячні люди".

"Зараз наша країна переживає складні часи, проте ця тема на часі, вона дарує світло і ми надзвичайно вдячні нашим соціальним партнерам за можливість стати частиною такого важливого проєкту. Ми бажаємо команді вдалого старту і надаватимемо максимальну підтримку зі свого боку. METRO з Україною, для українців!", – підсумовує Олена Вдовиченко.

МЕТRO Україна працює на українському ринку з 2003 р. Компанія інвестувала в економіку України понад 600 млн. євро. Наразі МЕТROУкраїна управляє 23 класичними центрами оптової торгівлі (зокрема, у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Запоріжжі, Чернівцях, Миколаєві, тощо) та 3 магазинами оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку та Чернігові.