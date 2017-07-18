У кого покупают кокс украинские металлурги

18 июля 2017, 20:21
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Коксохимические предприятия Украины имеют стабильных потребителей кокса внутри страны. Но некоторые из них вынуждены экспортировать продукцию

Увеличить картинку Авдеевский КХЗ

Генеральный директор объединения коксохимических предприятий страны "Укркокс" (Днепр) Анатолий Старовойт рассказал у каких коксохимических заводов закупают кокс металлурги Украины.

"Авдеевский КХЗ работает на ММК им. Ильича, "Азовсталь" и "Запорожсталь", "Запорожкокс" — на "Запорожсталь", криворожские коксохимы — на "АрселорМиттал Кривой Рог", "Днепрококс" — на "ЕВРАЗ Днепровский метзавод"", — отметил Старовойт в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом ЧАО "ЕВРАЗ Южкокс" из-за простоя "Днепровского МК" (оба — Каменское) начало отгрузку продукции на экспорт в Турцию.

По словам Старовойта этот коксохим остается единственным потенциальным поставщиком сырья для "Днепровского МК", в случае его перезапуска. Однако пока что металлурги не активизируют переговоры с коксохимиками о поставках кокса на предприятие.

"Я на прошлой неделе разговаривал с директором "Южкокса" и он сказал, что переговоры о поставках кокса на ДМК не ведутся", — подчеркнул он.

По данным объединения "Укркокс" коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июне текущего года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 22,4% год к году — до 5,040 млн тонн.

Производство кокса на КХЗ в январе-июне 2016/2017гг и июне 2017г, тыс. тонн (предварительные данные):

Предприятия Январь-Июнь 2016г. Январь-Июнь 2017г. Июнь 2017г.
Авдеевский КХЗ 1468 1272 292
"Донецккокс" н/д н/д н/д
Енакиевский КХП 233 68 0
"Азовсталь" 670 751 126
"Алчевсккокс" 900 125 0
"Макеевкокс" 503 127 0
Ясиновский КХЗ 231 108 0
"Евраз-Южкокс" 281 256 36
"Евраз-ДКХЗ" 333 331 58
"Днепрококс" 343 299 55
"Запорожкокс" 449 477 79
"ArcelorMittal Кривой Рог" 1011 1157 204
Харьковский КЗ 78 71 14
Горловский КХЗ н/д н/д н/д
ИТОГО 6499 5040 864

Источник: Укркокс

Отметим, что часть коксохимических предприятий остались на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. В частности, Енакиевский КХП, Алчевсккокс, Макеевкокс, Ясиновский КХЗ и Горловский КХЗ.

По материалам: Интерфакс-Украина
Раздел: > >
Теги: гмк , метинвест , арселормиттал кривой рог 24432974 , исд , металлургия , евраз

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.96
EUR EUR - - 29.76
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.89 11.9
Киевская область 21.76 10.61
Львовская область 21.43 10.69
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.