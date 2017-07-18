У кого покупают кокс украинские металлурги

Генеральный директор объединения коксохимических предприятий страны "Укркокс" (Днепр) Анатолий Старовойт рассказал у каких коксохимических заводов закупают кокс металлурги Украины.

"Авдеевский КХЗ работает на ММК им. Ильича, "Азовсталь" и "Запорожсталь", "Запорожкокс" — на "Запорожсталь", криворожские коксохимы — на "АрселорМиттал Кривой Рог", "Днепрококс" — на "ЕВРАЗ Днепровский метзавод"", — отметил Старовойт в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

При этом ЧАО "ЕВРАЗ Южкокс" из-за простоя "Днепровского МК" (оба — Каменское) начало отгрузку продукции на экспорт в Турцию.