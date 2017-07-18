У кого покупают кокс украинские металлурги

По словам Старовойта этот коксохим остается единственным потенциальным поставщиком сырья для "Днепровского МК", в случае его перезапуска. Однако пока что металлурги не активизируют переговоры с коксохимиками о поставках кокса на предприятие.
"Я на прошлой неделе разговаривал с директором "Южкокса" и он сказал, что переговоры о поставках кокса на ДМК не ведутся", — подчеркнул он.
По данным объединения "Укркокс" коксохимические заводы (КХЗ) в январе-июне текущего года сократили производство металлургического кокса 6%-й влажности на 22,4% год к году — до 5,040 млн тонн.
Производство кокса на КХЗ в январе-июне 2016/2017гг и июне 2017г, тыс. тонн (предварительные данные):
|Предприятия
|Январь-Июнь 2016г.
|Январь-Июнь 2017г.
|Июнь 2017г.
|Авдеевский КХЗ
|1468
|1272
|292
|"Донецккокс"
|н/д
|н/д
|н/д
|Енакиевский КХП
|233
|68
|0
|"Азовсталь"
|670
|751
|126
|"Алчевсккокс"
|900
|125
|0
|"Макеевкокс"
|503
|127
|0
|Ясиновский КХЗ
|231
|108
|0
|"Евраз-Южкокс"
|281
|256
|36
|"Евраз-ДКХЗ"
|333
|331
|58
|"Днепрококс"
|343
|299
|55
|"Запорожкокс"
|449
|477
|79
|"ArcelorMittal Кривой Рог"
|1011
|1157
|204
|Харьковский КЗ
|78
|71
|14
|Горловский КХЗ
|н/д
|н/д
|н/д
|ИТОГО
|6499
|5040
|864
Источник: Укркокс
Отметим, что часть коксохимических предприятий остались на неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей. В частности, Енакиевский КХП, Алчевсккокс, Макеевкокс, Ясиновский КХЗ и Горловский КХЗ.