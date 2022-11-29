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У Львові повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть заклади харчування та магазини
Міська влада Львова компенсуватиме закладам харчування та продуктовим магазинам 50% вартості генераторів, але не більше 80 тисяч гривень.
Про це повідомляє Львівська міська рада.
"Щоб підтримати малий та середній бізнес, місто компенсуватиме підприємцям 50% від вартості електрогенератора. Ваучером зможуть користуватися заклади харчування та продуктові магазини (окрім тих, які продають алкоголь та тютюн). Вимоги до електрогенератора – номінальна потужність від 3 кВт включно", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що підприємці після покупки генератора мають прийти у ЦНАП з чеком та залишити заяву на повернення коштів. Місто поверне половину вартості покупки, але не більше 80 тисяч гривень.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий 4 листопада повідомив, що у місті повертатимуть 50% вартості генераторів, які купуватимуть мешканці багатоповерхівок.