У портах Одеської області запровадили електронну чергу для суден, що прямують "зерновим коридором"

Електронну чергу для суден, що прямують "зерновим коридором", запровадили у портах Великої Одеси.

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Про це йдеться в повідомленні держпідприємства "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Зазначається, що в апараті АМПУ 25 жовтня відбулась робоча нарада топ-менеджменту держпідприємства з представниками портової галузі.

"У ході якої фахівці ДП "АМПУ" презентували алгоритм тижневого планування обробки суден, зокрема, була презентована електронна черга на підхід та обробку суден, що прямують до портів Великої Одеси "зерновим коридором", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що впровадження електронної черги для обробки суден у портах Великої Одеси створить прозоріші та комфортніші умови для бізнесу.

Подібна технологія була раніше впроваджена та показала свою ефективність у Дунайських портах.

Електронна черга з 26 жовтня публікується на офіційному сайті "Адміністрації морських портів України".

Нагадаємо, упродовж дванадцятого тижня роботи "зернового коридору", з 17 по 23 жовтня 2022 року, через морські порти Одеської області було експортовано 787,9 тисячі тонн агропромислової продукції, що на 8% менше, ніж за попередній тиждень.

Зазначимо, Російська Федерація свідомо докладає зусиль для блокування повноцінної роботи "зернової угоди". Через відповідні дії країни-агресора українські порти, які займаються перевалкою в рамках ініціативи, зараз працюють на 25-30% своїх можливостей.

До цього Росія погрожувала припиненням дії "зернової угоди". Натомість Україна й Туреччина, що виступає в якості посередника, підтримуютьпродовження дії угоди.