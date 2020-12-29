У пошук газу треба залучати іноземні інвестиції, — експерт

Початкові ресурси вуглеводнів в Україні становлять 9,3 мільярда тон умовного палива, і наразі вони вичерпані лише на чверть. Та для пошуку і видобування нових покладів газу потрібні нові технології, які потребують великих капітальних вкладень. Про це заявив Ігор Музичко, інженер-геолог, у рубриці GasTalks на Facebook-сторінці "Нафтогаз Розвідка та Видобування".

"Ми, як держава перспективна з точки зору галузі є привабливою частиною, чесно кажучи, для іноземних інвестицій. Привабливі, але треба все таки розглянути широке коло питань, як все таки нам запросити іноземних колег, інвесторів і так дальше, тобто, які закони прийняти, які положення розробити для того, щоб інвестори сюди прийшли, бо ситуація економічна і політична в Україні не дуже на даному етапі цьому сприяє, як на мене", — сказав експерт.

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При цьому він відзначив, що пошук та видобування газу потребують нових технологій, а також пов’язані з високими ризиками.

"Самий головний ризик обумовлений історією розвитку пошуково-розвідних робіт. Встановлено, що із всієї кількості пробурених пошуково-розвідних свердловин тільки 33%, тобто третя частина, бувають продуктивними, бувають продуктивними. Це на превеликий жаль так, так є, так воно було, і так воно очевидно воно і буде. Тобто, ризик досить високий, але заради чого ризикувати", — сказав Музичко.

Основними напрями для пошуку газу експерт назвав дорозвідку наявних родовищ, а також початок освоєння родовищ нетрадиційного газу і глибоких покладів.

"З точки зору наявності запасів, то вони на таких глибинах є і можна їх видобувати. Питання тільки стоїть економічно. Для того, щоб це робити, то треба який буде дебіт, тобто скільки свердловина буде давати нафти або газу. І, саме головне, скільки довго вона буде це робити, як кажуть. Видобуток і витрати. Як вони будуть співвідноситися між собою. Якщо це хоча б, як кажуть там 20-30% від того буде прибутку, то чого ж, треба робити", — резюмував експерт.

Як повідомлялося, Група Нафтогаз (АТ "Укргазвидобування") передала на остаточне погодження спеціальної Міжвідомчої комісії проєкти угод на розподіл продукції (УРП) за чотирма нафтогазовими ділянками — Балаклійською, Іванівською, Бузівською і Берестянською.

Нафтогаз отримав право на укладення УРП за підсумками відкритих конкурсів у червні 2019 року. З того часу, протягом майже 1,5 роки тривало погодження текстів договорів.