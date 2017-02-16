У России нет юридической возможности остановить реверс газа в Украину — министр энергетики РФ

"Мало того, если проанализировать баланс поставок российского газа в Европу, то можно увидеть, что его экспорт в Словакию и другие европейские страны в прошлом году вырос примерно на столько же, насколько сократились поставки газа в Украину. То есть, баланс российских экспортных поставок сохраняется", — добавил министр.
При этом Новак допустил, что возможно России не нужно пытаться остановить реверсные поставки.
"Может, в этом и нет острой необходимости: если Украина хочет закупать газ по более высокой цене у европейских посредников, то это больше проблемы самой Украины. В конце концов, это ее потребители переплачивают за газ, причем значительно", — заявил российский министр.
Напомним, в 2014 году, когда Украина только начинала закупать реверсный газ в Европе, глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что реверсные поставки газа из Европы в Украину — это "полуаферистический механизм" и пообещал рассмотреть его с точки зрения законности.
"Газпром" ограничивал поставки газа своим европейским покупателя, чтобы они не поставляли газ в Украину. В результате, по подсчетам российских СМИ, эти попытки в 2014-2015 годах обошлись "Газпрому" в $5-6 млрд недополученной выручки при поставках газа в дальнее зарубежье. Также в $400 млн оценены штрафы за недопоставку номинированных покупателями объемов газа.