У сети Comfy новый глава

Игорь Хижняк назначен генеральным директором сети магазинов техники и электроники Comfy. Геннадий Вербиленко, который ранее занимал должность генерального директора сети с октября 2005 по декабрь 2016 года, продолжит работу в компании в качестве председателя Наблюдательного совета.

Хижняк присоединился к команде Comfy в январе 2007 года, став директором по развитию сети. С 2011 года занимал должность операционного директора. В 2016 году был назначен Советом директоров заместителем генерального директора.

Comfy — одна из крупнейших сетей магазинов техники и электроники в Украине. Компания была основана в 2005 году. Штаб-квартира сети находится в Днепр. По состоянию на август 2016 года сеть представлена 76 магазинами более чем в 40 городах Украины, в компании работает 2000 человек.

По данным "Топ-100. Рейтинги крупнейших. 500 крупнейших производственных компаний Украины", за 2015 год сеть Comfy уменьшила чистый доход на 18%. Если в 2014 году доход компании достигал 5,27 млрд грн, то в 2015 он составил 4,31 млрд грн. Чистая прибыль компании в 2015 году составила 43 млн грн. В 2014 году компания сработала в убыток (91 млн грн).