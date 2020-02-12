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АПК 40 минут назад

У украинских экспортеров грецкого ореха появился амбициозный конкурент

Грузия нарастила поставки грецких орехов на внешние рынки в 10 раз

У украинских экспортеров грецкого ореха появился амбициозный конкурент У украинских экспортеров грецкого ореха появился амбициозный конкурент
Фото: Pinterest

Грузия, которая долгое время была крупным нетто-импортёром грецкого ореха, начала резко наращивать экспорт этого продукта. В частности, по итогам 2019 года экспорт ядра грецкого ореха из Грузии вырос сразу в 10 раз и достиг 321 тонны. Об этом сообщает EastFruit.

Выручка грузинских компаний от экспорта грецкого ореха в скорлупе и ядра грецкого ореха впервые превысила в 2019 году 1 млн долларов и достигла 1,4 млн долларов.

При этом импорт ядра грецкого ореха в Грузию снизился за год на 11% и составил 1,1 тысячи тонн. Главным поставщиком данной продукции на рынок Грузии оставалась Украина, которая сократила поставки на 15% с 1,2 тысячи тонн до 1 тысячи тонн.

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Главными рынками сбыта для грузинского грецкого ореха в 2019 году были Казахстан, Кыргызстан, Россия и Беларусь. Около 16 тонн грецкого ореха из Грузии было экспортировано также в ОАЭ, Индию и Чехию.

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Напомним, Украина вошла в топ-3 стран по сбору грецкого ореха. Украинские производители собрали более 120 тысяч тонн грецкого ореха. По объемам валового сбора — это третье место в мире после Китая и США.

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