У Запорожья затонула баржа с щебнем (ФОТО)

Самоходная баржа с щебнем затонула 4 декабря на Днепре у села Разумовка Запорожского района Запорожской области.

Как сообщает Pavlovsky News, капитан специально вел судно на мель, чтобы потом можно было разгрузить транспорт и достать все необходимое. Никто из членов экипажа не пострадал. Причины аварии будет устанавливать специальная комиссия.

В свою очередь, как передает ТСН, во время ночной стоянки на рейде в судне была обнаружена пробоина, оно начало быстро наполняться водой.

На помощь был вызван другой корабль, и щебень успели перегрузить на него. Нарушений в действиях экипажа, по предварительной информации, не выявлено.

При этом, как сообщает Telegram-канал "Портовик", по состоянию на утро 7 декабря баржа по-прежнему стоит на мели, ее никто не охраняет, равно как и не спешит доставать.

Напомним, 3 ноября недалеко от Аланьи (провинция Анталия, Турция) перевернулся и затонул туристический катер с людьми.