Транспорт 1 час назад

Uber Shuttle расширяет сеть маршрутов за пределы Киева

На этой неделе "маршрутки" Uber начнут курсировать из Вишневого и Бучи

Uber Shuttle расширяет сеть маршрутов за пределы Киева Uber Shuttle расширяет сеть маршрутов за пределы Киева
Фото: Информатор

Компания Uber распространяет сеть маршрутов Shuttle на пригороды столицы. На этой неделе "маршрутки" Uber начнут курсировать из Вишневого и Бучи. Об этом сообщает ЦТС.

Отмечается, что рейсы будут доступны в рабочие дни с 7:00 до 21:00. Shuttle будет ездить из Вишневого до метро "Житомирская" и обратно. Из Бучи автобусы будут прибывать на станцию метро "Академгородок".

В компании подчеркнули, что стоимость проезда будет фиксированной в зависимости от километража.

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Напомним, в сентябре 2019 года Uber Shuttle запустил в Киеве новый автобусный маршрут, который соединил Южную Борщаговку и Бессарабку.

Как известно, в мае 2019 года пилотный проект Uber Shuttle по бронированию мест в микроавтобусе запустили в Киеве.

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