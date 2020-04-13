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АПК 10 минут назад

Украина экспортировала почти 48 млн тонн зерна

Больше всего с начала года украинские аграрии экспортировали пшеницы

Украина экспортировала почти 48 млн тонн зерна Украина экспортировала почти 48 млн тонн зерна
Фото: 24 канал

По состоянию на 13 апреля, объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2019/20 маркетингового года (МГ) составил более 47,7 млн тонн, что на 8 млн тонн или на 20,2% выше показателя минувшего года (39,7 млн т).

Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС), сообщает Информационно-аналитический портал АПК Украины.

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Так, по данным ГФС, пшеницы с начала сезона экспортировано почти 18,2 млн тонн, что на 4,5 млн тонн или 32,6% выше прошлогоднего объема.

Поставки ячменя на внешние рынки составили 4,5 млн тонн (+34%). Экспорт ржи составил 8,2 тысяч тонн против 88,2 тысяч тонн на эту же дату прошлого года.

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Экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период превысил 24,3 млн тонн (+11,3%).

В то же время, экспорт украинской муки достиг 282,5 тысяч тонн, что на 26,7% больше, чем годом ранее.

Напомним, экспорт зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 29 января 2020 года составил более 35,7 млн тонн, что на 8,4 млн тонн (или на 30,1%) выше показателя минувшего маркетингового года (27,3 млн тонн).

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