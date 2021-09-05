Украина готова к началу отопительного сезона на 80% — глава Минэнерго

По состоянию на начало сентября, регионы Украины технически готовы к старту отопительного сезона на почти 80%. Речь идет о подготовке зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства.

Об этом во время совещания с председателями облгосадминистраций и мэрами городов заявил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

"Динамика соответствует рекомендуемым показателям и графикам подготовки. В Минрегионе постоянно проводится мониторинг готовности и осуществляются визиты непосредственно в регионы. Своевременный старт отопительного сезона — одна из важнейших задач, которое сейчас имеет государство", — отметил Чернышев.

При этом, он отметил, что тарифы для населения повышаться не должны.

"Со своей стороны, государство готово поддерживать органы местного самоуправления и предприятия ТКЭ (теплокоммунэнерго — Delo.ua). В частности, продолжается работа над Законом 1639 по компенсации разницы в тарифах. Мы регулярно проводим совещания с представителями регионов, АГУ и НАК "Нафтогаз Украины", диалог продолжается", — подчеркнул во время встречи с представителями региональных властей Алексей Чернышев.

Стоит отметить, что полномочия по установлению тарифов на тепло в новом отопительном сезоне предоставлено органам местного самоуправления.

Напомним, в Украине официально сняли ограничения на отключение населения за задолженность по оплате стоимости коммунальных услуг.

По состоянию на январь текущего года в Украине задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг выросла до 66,1 млрд грн.

На конец июня, по данным Государственной службы статистики Украины, долги населения за коммунальные услуги составили 70,6 млрд грн.