Недвижимость 1 час назад

Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма

В поселении на территории Херсонской области должно быть место для 500 семей крымских татар

Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма Украина и Турция построят городок для переселенцев из Крыма
Фото: пресс-служба Президента Украины

В Херсонской области построят городок для переселенцев из аннексированного Крыма. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Я договорился с турецким президентом о строительстве городка для переселенцев в Херсонской области. Так, в поселении должно быть место для более 500 семей крымских татар. Строительство городка должны начать в этом году", — цитирует президента его пресс-служба.

Также на контрольном пункте въезда-выезда "Чонгар" на админграницах с аннексированным Крымом планируют создать специальный хаб для пересечения границы, а также построить дороги и обеспечить транспортное сообщение.

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Ранее сообщалось, что в  Украине хотят провести перерегистрацию переселенцев, чтобы видеть реальную статистику. Согласно официальной статистике, в Украине насчитывается 1 млн 429 тысяч внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Также стало известно, что в 2020 году выплаты вынужденно переселенным лицам (ВПЛ) меняться не будут: денежная помощь и в дальнейшем будет назначаться на семью.

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