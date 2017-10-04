Украина импортировала свыше 5 млн тонн нефтепродуктов

Украина за 9 месяцев 2017 года импортировала 5,63 млн тонн нефтепродуктов на общую сумму $2,889 млрд. Такую информацию обнародовала Государственная фискальная служба (ГФС) Украины.

Самая большая доля в импорте у Беларуси: соседи экспортировали в Украину топливо на $1,446 млрд и заняли 50,07% долю.

Из России импортировано топлива на $753,667 млн (доля 26,09%), из Литвы — на $276,544 млн (9,57%), других стран — на $412,353 млн (14,27%).

По сравнению с январем-сентябрем 2016 года, за 9 месяцев 2017 года импорт нефтепродуктов вырос на треть в денежном эквиваленте. За 9 месяцев 2016 года Украина импортировала топливо на $2,21 млрд.

Импорт нефтепродуктов вырос и в натуральном выражении: Украина импортировала 5,122 млн тонн топлива — на 8% больше, чем в январе-сентябре 2016 года.

Импорт-экспорт нефтепродуктов, 2011-2016 годы

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Импорт, млрд, $ 6,954 7,606 6,418 6,698 3,857 3,267 Экспорт, млрд, $ 3,336 1,389 0,81 0,51 0,116 0,086

Данные: ГФС

При этом, за девять месяцев 2017 года Украина экспортировала 280,826 тыс. тонн нефтепродуктов на $122,311 млн. В Латвию было поставлено топлива на $24,25 млн, на Мальту — на $21,067 млн, в Литву — на $19,755 млн, другим странам — на $57,239 млн.

Также в январе-сентябре-2017 Украина импортировала 758,699 тыс. тонн нефтяного сырья (по коду ТНВЭД 2709) на $318,922 млн, в том числе из Азербайджана — на $261,371 млн, Ирана — на $32,078 млн, Казахстана — на $17,504 млн, других стран — $7,969 млн.

В том числе в сентябре было импортировано 146,854 тыс. тонн нефтяного сырья на $63,197 млн.В сентябре текущего года Украина возобновила экспорт нефтяного сырья, поставив контрагенту из Италии 83,489 тыс. тонн на $28,92 млн.

Напомним, что "Укртранснафта" возобновила прокачку нафти по нефтепроводу "Одесса-Кременчуг". Госкомпания договорилась с "Укртатнафтой" (Кременчугский НПЗ) протранспортировать в 2017 году не менее 1,3 млн тонн нефти Azeri Light в год (в возможным ростом до 1,9 млн тонн в год).

Благодаря этому, за первое полугодие 2017 года внутренняя транспортировка нефти в Украине выросла на 35%.