Энергетика 50 минут назад

Украина инвестирует в нефтегазовую отрасль почти 2 млрд грн — Шмыгаль

По предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль инвестируют не менее 1,9 млрд грн

Денис Шмыгаль. Фото: Facebook Денис Шмыгаль. Фото: Facebook
Денис Шмыгаль. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины утвердил условия двух соглашений о разделе продукции в пределах Грюнивского и Ахтырского углеводородных участков.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Глава правительства отметил, что по предварительным подсчетам, в нефтегазовую отрасль инвестируют не менее 1,9 млрд грн.

По словам Шмыгаля, за год подписано уже восемь соглашений о распределении продукции, что позволяет уже со следующего года существенно наращивать добычу газа.

Кроме этого, как заявил Шмыгаль, Кабмин возобновил работу предприятия "Энергетическая компания Украины", которая будет работать как вертикально-интегрированное предприятие и объединит часть госшахт и "Центрэнерго".

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"Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля "Центрэнерго", а государственные шахты получат постоянный канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации. От планов приватизации "Центрэнерго" мы не отказываемся и видим, что создание компании, где есть и добыча, и генерация электроэнергии, только повысят интерес во время открытого аукциона", — подчеркнул глава Кабмина.

Напомним, по состоянию на 13 ноября, 60% мощностей государственных ТЭС компании "Центрэнерго" не работали из-за остановки в нехватке угля.

Ранее из-за нехватки на складах энергогенерирующих предприятий угля из ремонта раньше срока вывели 1-й энергоблок Южно-Украинской АЭС, также в строй возвращают 3-й энергоблок Ровенской АЭС и запускают в работу две работающих на газе киевских теплоэлектроцентрали и еще одну ТЭЦ под Харьковом.

При этом, премьер-министр Денис Шмыгаль уверяет, что проблем с углем в течение нынешнего отопительного сезона в Украине не будет.

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