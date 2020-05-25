Потребрынки 30 минут назад

Украина контролирует 1,5% мирового экспорта водки

Украина несколько уступает по объемам экспорта Беларуси, Сингапуру и Австралии

Фото: Цензор.Нет Фото: Цензор.Нет
Фото: Цензор.Нет

Украина вошла в топ-15 мировых лидеров по объемам экспорта водки.

Об этом свидетельствуют данные портала World's Top Exports, передает УНН.

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По данным портала, Украина контролирует 1,5% мирового экспорта водки. В рейтинге крупнейших экспортеров продукта Украины занимает 15 место.

Украина, согласно данным, несколько уступает по объемам экспорта Беларуси (1,6%), Сингапуру (1,6%) и Австралии (1,7%).

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Первое место в рейтинге принадлежит Швеции. За год страна поставила за рубеж водки на $449,1 млн. Швеция контролирует 20,6% мирового экспорта продукта.

За Швецией следует Франция с показателем 404,3 млн долл. Французам принадлежит 18,6% экспорта продукта.

Замыкает тройку лидеров Россия. В 2019 году страна экспортировала водки на $161,5 млн. (7,4% мирового экспорта продукта).

В целом, в 2019 году мировой экспорт водки составил $2,18 млрд.

Напомним, в 2019 году продажи водки и ликеро-водочных напитков в розницу в Украине составляли 15,6 млрд грн.

В марте 2019 года алкогольная продукция отечественного производства в Украине подорожала в диапазоне от 8,6% до 12,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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