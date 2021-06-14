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30 минут назад

Украина может судиться с "Газпромом" за блокирование транзита газа из Средней Азии

Сейчас "Нафтогаз" готовит официальные запросы на разрешение на транзит газа из Центральной Азии по трубопроводам "Газпрома"

Фото: eenergy.media Фото: eenergy.media
Фото: eenergy.media

Украина готова обратиться в органы конкуренции Европейского союза и подать иск на российский "Газпром" в международный арбитраж из-за блокирования транзита газа из Центральной Азии.

Об этом заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает Financial Times.

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"Украина готова принять юридические меры против "Газпрома" с целью разблокирования поставок природного газа из Центральной Азии", — пишет издание.

Как отмечается, указанные газовые потоки остаются заблокированными в течение 15 лет.

"И, если "Газпром" их не одобрит, глава украинской газовой компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявляет, что готов обратиться в органы конкуренции Европейского Союза и подать иск на российского энергетического гиганта в международный арбитраж", — говорится в сообщении.

Указано, что на сегодняшний день "Нафтогаз" готовит официальные запросы на разрешение на транзит газа из Центральной Азии по трубопроводам "Газпрома". Этот процесс, по словам Витренко, может занять месяцы.

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Ранее глава правления НАК "Нафтогаз Украины" неоднократно отмечал, что компания недостаточно использовала свои юридические возможности давления на "Газпром" через антимонопольный орган ЕС для переноса точек продажи российского газа европейским компаниям на границу Украина-РФ.

Витренко также считает необходимым давить на Россию для разблокирования экспорта среднеазиатского газа в Европу и предоставления такой возможности экспорта независимым российским добытчикам.

Напомним, Украина готова вести переговоры о компенсации из-за потери денежных поступлений от транзита газа после запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2".

Тем временем в Европе рекордно поднялась цена на газ.

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