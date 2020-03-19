Украина на четверть увеличила экспорт зерновых

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 18 марта 2020 года составил более 43,6 млн тонн, что на 8,6 млн тонн (или на 24,6%) выше показателя минувшего года (35 млн тонн). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 17,3 млн тонн, что на 4,4 млн тонн или 34,5% выше прошлогоднего объема.

Поставки ячменя на внешние рынки превысили 4,1 млн тонн (+25%). Экспорт ржи составил 5 тысяч тонн против 88,2 тысячи тонн на эту же дату прошлого года.

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Экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период составил более 21,7 млн тонн (+18,9%).

Вместе с тем, экспорт украинской муки достиг 265,5 тысячи тонн, что на 40% больше, чем годом ранее.

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Напомним, экспорт зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 29 января 2020 года составил более 35,7 млн тонн, что на 8,4 млн тонн (или на 30,1%) выше показателя минувшего маркетингового года (27,3 млн тонн).