  • Главная
  • Бизнес
  • Рынки
  • АПК
АПК 30 минут назад

Украина на четверть увеличила экспорт зерновых

Больше всего на внешние рынки наша страна поставила пшеницы

Украина на четверть увеличила экспорт зерновых Украина на четверть увеличила экспорт зерновых
Фото: Пиксабей

Объем экспорта зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 18 марта 2020 года составил более 43,6 млн тонн, что на 8,6 млн тонн (или на 24,6%) выше показателя минувшего года (35 млн тонн). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы.

Так, пшеницы с начала сезона экспортировано 17,3 млн тонн, что на 4,4 млн тонн или 34,5% выше прошлогоднего объема.

Поставки ячменя на внешние рынки превысили 4,1 млн тонн (+25%). Экспорт ржи составил 5 тысяч тонн против 88,2 тысячи тонн на эту же дату прошлого года.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Экспорт кукурузы на внешние рынки за отчетный период составил более 21,7 млн тонн (+18,9%).

Вместе с тем, экспорт украинской муки достиг 265,5 тысячи тонн, что на 40% больше, чем годом ранее.

Читайте также:
Аграрии просят Шмыгаля не допустить остановки экспорта зерновых и масличных

Напомним, экспорт зерновых культур из Украины с начала 2019/20 МГ по состоянию на 29 января 2020 года составил более 35,7 млн тонн, что на 8,4 млн тонн (или на 30,1%) выше показателя минувшего маркетингового года (27,3 млн тонн).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

С начала 2020 года экспорт украинских яиц упал почти на 20%
С начала 2020 года экспорт украинских яиц упал почти на 20%
В таможне рассказали, сколько собрали денег для госбюджета за 2,5 месяца
В таможне рассказали, сколько собрали денег для госбюджета за 2,5 месяца
Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС — под угрозой
Экспорт украинского подсолнечного масла в ЕС — под угрозой
Загрузка...
Новое видео
Чи буде долар по 60, та коли Китай витіснить Америку на міжнародній арені?

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. Пенсионерам с 1 апреля выплатят по 1000 гривен, а с 1 мая проведут индексацию — Зеленский

  3. Элитный бутик в центре Киева возле здания Кабмина решил не закрываться на карантин (ФОТО)

  4. В Украине подтвердили 16 случаев COVID-19: вирус впервые обнаружили в Донецкой области

  5. Киев попал в ТОП-100 самых дорогих городов мира — The Economist

Загрузка...