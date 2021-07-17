Украина находится на последнем месте в Европе по уровню потребления сыра с расчетом на одного человека в год.

Об этом сообщила директор по стратегическому развитию компании Nielsen Украина и Беларусь Ирина Гарслян во время MilkyForum 2021, передает AgroPortal.

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"Украинцы употребляют 4,66 кг сыра в год на одного человека, в Европе этот показатель составляет 18,3 кг, в США — 17,48 кг, Канаде — 14,41 кг, Австралии — 11,78, Аргентине — 9,6 кг", — отметила она.

По ее словам, потребление сыра в Украине растет, но за счет импортных сыров, потому что они иногда дешевле, чем украинский продукт.

По данным компании Nielsen, наибольшими импортерами сыра в Украину в 2020 году являются Польша (18,8 т), Германия (7,5 т), Франция (3 т), Нидерланды (2,7 т) и Италия (1,7 т).

"Также в Украине растет популярность безлактозного молока и растительных продуктов. Увеличивается количество новинок этих продуктов, и они все больше занимают места на полках магазинов", — констатировала Гарслян.

Ранее сообщалось, что весной этого года закупочные цены на молоко остались на высоких отметках.

Напомним, по итогам 2020 года Украина импортировала 92 тысячи тонн молочной продукции — на 113% больше, чем в 2019 году, при этом экспорт упал на 15,6%, до 109 тысяч тонн, что привело к падению внешнеторгового баланса до -$77,5 млн.

Также сообщалось, что объем импорта сыров в Украину в 2020 году вырос на 97%. В целом товарооборот в прошлом году составил $210,4 млн, что на $101,6 млн больше чем в 2019 году.